Olgu Nedir? Felsefede Ve Psikolojide Olgu Ne Anlama Gelir?

Olgu kavramı özellikle psikoloji biliminde ve felsefede bazı konuları açıklarken kullanılır. Bu bilim dallarında olayların dayandırıldığı temel sebepler "olgu" olarak adlandırılmaktadır.



Olgu Nedir?



Olgu, nesnel verilere dayanan, somut kavramları ifade eden bir sözcüktür. İnsan, var oluşundan bu yana dünyayı anlama ve açıklama çabasındadır. Ve insanın dünyaya dair gözlemlerinden doğan tüm sonuçlar birer olgudur. Örneğin gündüz ve gecenin meydana gelmesi bazı olgulara bağlıdır. Buradan hareketle güneşin doğması ve batması olgu olarak kabul edilmektedir.



Olgu, bazı temel özelliklere sahip bir kavramdır. Buna göre olguların nesnel olması gerekmektedir. Nesnel yanı tarafsız olan gözlemlerin sonuçları olgu olarak kabul edilebilir. Olgular, üzerinde yorum yapılabilecek olaylar değildir. Bunun sebebi, kanıtlarının kesin olmasıdır. Örneğin, dünyanın yuvarlak oluşu bir olgudur. Bu durum, dünyayı dışarıdan gözlemleyen uyduların görüntüleriyle kanıtlanmıştır. Bunun üzerinde yorum yapılması, mantıksız olacaktır.



Olgular, herkes tarafından kabul gören somut gerçeklerdir. İnsan iradesi dışında gelişen, doğal olayların sonucunda meydana gelirler. Bunlar, bilimsel çalışmalar sonucunda açıklanan gerçeklerdir. Veya insanlık tarihinde yaşanmış olaylar gibi, varlığı kesin verilerdir.



Örneğin Kurtuluş Savaşının başlama ve bitiş tarihleri bir olgudur. Bu tarihler, olayların gerçekleştiği zamanlarda kayıt altına alınmıştır. Bunlar, üzerinde tartışmaya gerek duyulmayan somut verilerdir.



Felsefede ve Psikolojide Olgu Ne Anlama Gelir?



Psikoloji, insan zihnini ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Psikolojiye göre insan davranışlarının bir temeli bulunmaktadır. Ve insanın ürettiği her eylem, her davranış bir temelden kaynaklanır. Psikolojide olgu, insan davranışlarının temelini aldığı durumlardır.



Örneğin, insanın çocukluğunda yaşadığı olaylar tüm yaşamını şekillendirir. Bir kimse yetişkinliğinde insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyorsa, bunun temelleri mutlaka çocukluğundaki bir olaydan kaynaklanır. Bu kimse çocukluğunda ailesi ve arkadaşları tarafından zorbalığa uğramış olabilir. Bu kişinin yaşadığı travmalar, yetişkinlik durumunun bir olgusudur.



Psikolojiye göre korkular da çeşitli olgulara dayanmaktadır. Örneğin bir kişinin sudan korkusu, geçmişte yaşadığı bir boğulma hadisesi olabilir. Veya topluluk önünde konuşmaktan çekinen bir kimsenin kokularının kaynağı, atlattığı sosyal travmalardır.



Felsefede olgu ise, insan düşüncelerinin dayandığı temellerdir. Her bir felsefe, temelini bazı olgulardan alır. Yapılan gözlemler, çalışmalar bu olguları ortaya çıkarma amacı taşırlar. Felsefede de tüm olgular, araştırmacıların yaptığı gözlemlerle ortaya çıkmaktadır.