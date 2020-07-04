Ondalık Sayılar Konu Anlatımı - Toplama, Çarpma, Bölme Ve Çıkarma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ondalık sayılar olarak bilinen sayılar aslında rasyonel sayılardır. Tüm rasyonel sayılar da ondalık sayı biçiminde gösterilmektedir.



Ondalık Sayılar Konu Anlatımı



Rasyonel sayılarda paydası 10 ve 10 sayısının kuvvetleri olan kesirlere ondalık sayı denmektedir. Bir rasyonel sayıyı ondalık sayı haline çevirmek ise mümkündür. Ayrıca ondalık sayılarda rasyonel sayılara çevrilebilir. Ondalık sayıların tam kısmı ve bir tamdan küçük kısmı araya virgül konularak gösterilmektedir. Şu şekilde örnek verilebilir;



23,58= Bu ondalıklı sayının tam kısmı 23 iken ondalıklı kısmı 58 sayısıdır. Bu sayı aslında 23 sayısından büyük, 24 sayısından ise küçük arada bir sayıdır.



Ondalık sayılarda araya konan virgül bir tam sayı ile bir tam sayıdan küçük olan sayıyı birbirinden ayırır. Bir tamdan daha küçük kısımlara ondalıklı veya kesir denilmektedir. Rasyonel sayılar kolaylıkla ondalık sayılara çevrilebilir. Bunun için kesirin payı paydasına bölünmelidir. Bunun dışında paydasındaki sayıyı 10 sayısının kuvveti olarak yazdıktan sonra da çevirebiliriz. Örneğin 3/5 kesirli sayısını ondalıklı sayıya çevirmek için 3 sayısı ile 5 sayısı bölünmelidir.



Ondalık sayılar da rasyonel sayısına çevrilebilir. Bunun için ondalıklı sayının paydası 10 sayısının kuvveti olarak yazılmalıdır. virgülden sonraki kısım ise pay kısmına yazılır. Ortaya çıkan rasyonel sayıda sadeleştirme yapılıyor ise sadeleştirme yapılmalıdır.



Ondalık Sayılarda Toplama, Çarpma, Bölme ve Çıkarma İşlemleri Nasıl Yapılır?



Ondalık sayılarda dört işlem oldukça kolaydır. Ondalık sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Ondalık sayılarda dört işlem şu şekilde yapılır:



1) Ondalık sayılarda toplama işlemleri tam sayılı kısımlar alt alta gelecek şekilde yazılmalıdır. Bu sayede virgüller de alt alta gelir ve sayılar toplanır. Virgül ise çıkan sonuca aynı hizadan alınır.



2) Ondalık sayılarda çıkarma işlemleri de aynı toplama işlemleri gibi yapılmaktadır. Toplama işleminde olduğu gibi tam sayılar alt alta gelecek şekilde yazılır ve çıkarma işlemi yapılır. Virgül aynı hizadan alınır.



3) Ondalık sayılarda çarpma işlemi toplama ve çıkarma işlemlerindeki gibi yapılmaz. Çarpma işleminde virgül yokmuş gibi sayılar çarpılır. İşlem sonunda çarpılan sayıların virgülden sonraki basamak sayılarının toplamı kadar çıkan sonuç sağdan sola virgül ile ayrılır.



4) Ondalık sayılarda bölme işlemi yaparken bölen virgülden kurtarılır. Bölen virgülden kurtarılır iken kaç ile çarpılmış ise bölünen de aynı sayı ile çarpılır. Sonrasında normal bölme işlemi yapılır.