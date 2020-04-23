Orijinal Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Orjinal Mi Yoksa Orjijinal Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
Yazımı noktasında en çok hata yapılan kelimeler arasında orijinal geliyor. TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışını öğrenebilir ve değişik zamanlarda değerlendirebilirsiniz. Peki, orijinal nasıl yazılır? TDK Sözlük'te orjinal mi yoksa orjijinal olarak mı yazıyor? İşte doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.
Bir harf üzerinden en çok hata yapılan kelimelerden biri olarak orijinal öne çıkıyor. Türk Dil Kurumu açısından ise bu kelimenin doğru yazılışı ‘orijinal’ olarak değerlendirilmektedir.
Orijinal TDK’ya Göre Yazılışı
TDK’ya göre bu Kelimenin doğru yazılışı ‘orijinal’ şeklinde tanımlanmaktadır.
Orijinal (doğru)
Orjinal (yanlış)
Orjijinal (yanlış)
Orijinal Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Orijinal kelimesine cümle içerisinde örnek vermek gerekirse;
‘’Bu parça orijinal.’’
‘’Elime antikacıdan orijinal parçalar geçti.’’
Orijinal Nedir?
Orijinal kelimesi pek çok farklı anlam üzerinden ele alınarak tanımlanan bir sözcüktür.
- Özgün,
- Taklit olmayan ve fabrikada üretilen,
- Otantik,
- Şaşırtıcı nitelikte olan ya da alışılagelmişin ötesinde,
Bu anlamları üzerinden orijinal kelimesinin doğru yazılışı ile beraber kullanabilirsiniz. Amaca uygun şekilde tek başına ya da cümle içerisinde değerlendirmemiz mümkün.