

Duraklama dönemi padişahlarının ilki III. Murat'tır. Daha sonra tahta çıkan III. Mehmet ve I. Ahmet birçok ıslahat yapsa da Osmanlı İmparatorluğu güç kaybetmeye devam etti. Coğrafi keşiflerin sonrasında Avrupa ülkelerinin ekonomisi güçlendi. Padişahların artık ordunun başında sefere çıkmaması, savaşların kaybedilmesine neden oldu. Yaklaşık 100 yıl süren duraklama döneminden sonra gerileme dönemi başladı.



Osmanlı Duraklama Dönemi Padişahları ve Yaptıkları Çalışmalar Nelerdir?



III. Mehmet



Osmanlı imparatorluğunun 13. padişahıdır. 8 yıl tahtta kalan III. Mehmet döneminde Celali İsyanları başta olmak üzere birçok ayaklanma çıktı. İçkiyi yasaklayan Sultan Mehmet, ülkedeki tüm meyhaneleri kapattı.



I. Ahmed



I. Ahmet, Fatih Sultan Mehmet'in getirdiği kardeş katli kanununu kaldırıp Ekber ve Eşber Sistemini getirdi. Bu sistem ile birlikte veliahtlar sırayla tahta çıkmaya başladı. I. Ahmet döneminde Osmanlı mimarisi gelişti. Başta Sultan Ahmet Cami olmak üzere birçok önemli eser yapıldı.



I. Mustafa



I. Mustafa, Fatih Sultan Mehmet gibi iki kez tahta çıktı. 1.5 yıl süren hükümdarlık döneminde Yeniçeri Ocağı yönetime sık sık müdahale etti. 10 Eylül 1623 tarihinde tahttan inen I. Mustafa'nın yerine IV. Murad geldi.



IV. Murad



4. Murad tahta çıktığında 11 yaşındaydı. Hükümdarlığının ilk yıllarında Kösem Sultan'ın aldığı kararlar uygulandı. Çıkan Abaza Paşa isyanı kanlı bastırıldı. 1630 yılında çıkan büyük İstanbul yangınından sonra tütün ve kahve yasaklandı. Yasağa uymayan onlarca kişi öldürüldü. IV. Murad, azalan devlet otoritesini güçlendirmek için birçok yeni zorunluluk getirdi. Geceleri fenersiz dışarı çıkmak yasaklandı.



IV. Murad döneminde hicivleriyle ünlü Nefi idam edildi. Şeyhülislam Yahya Efendi, gazellerini divanda topladı ve Evliya Çelebi, seyahatnamesini yazmaya başladı.



Sultan İbrahim



Osmanlı imparatorluğunun 18. padişahı Sultan İbrahim 9 Şubat 1640 tarihinde tahta çıktı. Varvar Ali Paşa isyanı başta olmak üzere birçok ayaklanma çıktı. Bu isyanların en büyük nedeni Sultan İbrahim'in keyfi yaptırımları ve mali krizdi. Birçok tarihçiye göre 30 yıldan fazla kafes hayatı yaşayan padişahın akıl sağlığı yerinde değildi. Yeniçerilerin çıkardığı isyan sonra tahttan indirildi.



IV. Mehmed



4. Mehmet döneminde gerçekleşen II. Viyana Kuşatması da başarısızlıkla sonuçlandı. Alınan yenilgiden sonra Osmanlı Devletinde mali kriz yaşandı. 1687 yılında gerçekleşen Mohaç Savaşının da kaybedilmesiyle birlikte ordu ayaklandı. Aynı yıl 4. Mehmet tahttan indirildi, yeni padişah II. Süleyman oldu.



II. Süleyman



II. Süleyman döneminde mali krizler büyüdü. Halka ağır vergiler getirildi. Belgrad Kuşatması, başarısızlıkla sonuçlandı.



II. Mustafa



6 Şubat 1695 tarihinde tahta çıkan II. Mustafa, duraklama döneminin son padişahıdır. Rusya ile imzalanan Karlofça Anlaşması ile Osmanlı Devleti gerileme dönemine girdi.