‘Pandeminin gölgesinde hazırlanmak çok zor’

Kimi bu durumun motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediğini söylerken kimi ise telefon ve bilgisayarla bu kadar iç içe olmalarının dikkatlerini dağıttığını belirtiyor:

Leyla Gezek: Korona nedeniyle dershaneler de geç açıldı, bir müddet gidemedik. Gitmeye başlamıştım ama şimdi de ailemden bir kişi koronavirüse yakalandığı için dershaneye gidemiyor, hiçbir özel derse katılamıyorum. Kendi çabamla internetten hocalarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sınava hazırlık sürecim sıkıntılı ve zor geçiyor.

Beyza İnci: Sürekli evde olduğum için kötü etkilendim. İlk kez online eğitim gördüğümüz için tam verim alamadım. 11. sınıfın 2. dönemdeki konular çıkacak dediler, telafi eğitimi olacak dediler ama okul açılalı 2 hafta oldu ve hâlâ 12. sınıfın konularını işliyoruz. YKS 2020’de matematikten türev, integral ve limit konuları kaldırılmıştı. Bize böyle yapmaları haksızlık.

Neslihan K.: İçinde bulunduğumuz süreç beni kötü etkiledi çünkü online eğitimin hiçbir yararını göremedim. Özel okulda olduğum için gitmediğim ve düzgün eğitim görmediğim okulun parasını ödedim. Bu yıl açık liseye geçip dershaneye kayıt oldum, özel okula gidenlere göre sınava daha iyi hazırlanıyorum.

Hanne Çağlar: Özel okulda okuduğum için dört aydır okula gidiyorum. Fakat 11. sınıf konuları bitmiş değil ve bu hafta bize kısıtlama verildi, okulumuz haftada iki güne düştü. Bu bizi olumsuz etkiliyor. Müfredat 12. sınıfı veriyor ve konu eksiğimiz çok fazla. Dershaneler açıkken okullar neden kapalı? Online eğitimden hiçbir şey anlamıyoruz. Bir an önce okullar tam zamanlı açılmalı.