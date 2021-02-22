Pankuş Nedir? Tarihte Pankuş Meclisi Hangi Uygarlığa Aittir?

Tarihte atılan ilk demokratik adım olarak lanse edilen Pankuş, tarih boyunca imzalanan ve kralların yetkilerini kısıtlayan birçok belgeye esin kaynağı olmuştur. 1215 yılında imzalanan Magna Carta bu belgelerden en önemlisidir.



Pankuş Nedir?



Pankuş, Hititlerin başkenti olan Hattuşaş'ta kurulmuş bir meclistir. Meclisteki tüm kararlar, asiller tarafından, kraldan bağımsız alınabiliyordu. Bu yönüyle ele alındığında kralların yetkisini sınırlandıran ilk meclis olma özelliği taşır. Pankuş, aynı zamanda kanunların yapıldığı, değiştirildiği ya da kaldırıldığı bir meclisti.



Sadece Hititler'de değil, diğer ülkelerdeki meseleler de Pankuş meclisinde konuşulup karara bağlanırdı. Kararların tamamı kimsenin etkisi altında kalmadan, tamamen bağımsız bir şekilde alınıyordu. Birçok tarihçiye göre Pankuş meclisi, tarihteki ilk bağımsız ve tarafsız meclistir.



Pankuş meclisinin en önemli özelliklerinden biri üyelerin tamamının söz hakkına sahip olmasıdır. Hiyerarşik bir yapıda olmayan mecliste herkes eşit haklara sahipti. Meclisin güvenliğini sağlayan askerler, aynı zamanda meclise üye de olabiliyordu.



Tarihte Pankuş Meclisi Hangi Uygarlığa Aittir?



Pankul Meclisi, Hititler'e aittir. Etiler adıyla da bilinen Hititler, Tunç devrinde kurulmuş bir devlettir. Başkenti, Pankuş meclisinin de içinde yer aldığı Hattuşaş kentidir. Yaklaşık 450 yıl boyunca varlığını sürdüren Hititler Uygarlığının ilk kralı Labarna'dır.



Anadolu'daki birçok yeniliğe imza atan bu Hititler, Pankuş meclisini kuran ve bu yönüyle tarihte kralların yetkisini ilk kez sınırlandıran uygarlık olarak bilinir.