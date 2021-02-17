Poem Ne Demek? Edebiyatta Poem Şiir Ne Anlama Gelir?

İngilizcede poem ve poetry kelimeleri eş anlamlıdır ve şiir anlamına gelir. Poet ise şair demektir.

Poem Ne Demek?

İlk kez 10. yüzyılda kullanılan poem kelimesi, şiir demektir. Şiirin türleri ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Lirik Şiir:

Romantik bir üslupla kaleme alınmış ve genellikle kişisel duyguların anlatıldığı şiirlere lirik şiir ya da poem denir.

Türk Edebiyatında: Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli Kanık ve Ahmet Haşim

Dünya Edebiyatında: Ezra Pound ve William Carlos Williams.

2- Epik Şiir:

Manzum şekilde yazılmış destanlar epik şiir olarak tanımlanır. Sözlü Türk Edebiyatında koçaklama bu şiir türüne örnek olarak gösterilebilir. Antik Yunan'da ortaya çıkan epik şiirde, kahramanlık, göç, savaş gibi konular işlenir.

3- Didaktik Şiir:

Divan edebiyatında ''Hikemi şiir'' olarak tanımlanan didaktik şiirde, amaç okura belli başlı konularda öğüt vermektir. Hikmetli sözlerin ve nasihatlerin yer aldığı bu şiir türünde duygulardan çok düşüncelere yer verilir. Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Akif Ersoy, didaktik şiir türünde birçok eser kaleme almıştır.

Edebiyatta Poem Şiir Ne Anlama Gelir?

Genellikle dörtlük şeklinde yazılan manzum eserlere poem ya da şiir adı verilir. Kökeni M.Ö 7. yüzyıla kadar uzanan şiir, en eski yazın türlerinden biridir. Tarihteki ilk şair Yunanistan doğumlu Sappho'dur ve eserlerin bazıları günümüze kadar gelmiştir.