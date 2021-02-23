Postmodern Ne Demek? Postmodern Roman, Sanat, Toplum Ve Hikaye Ne Anlama Gelir?

Postmodern roman, öykü, toplum ve sanat ne demek? Sizin için ayrıntılı bir şekilde araştırdık.

Postmodernizmin ortaya çıkışında sürrealizm ve dadaizm gibi akımlar etkili olmuştur. Kelime anlamı modernlik sonrası, modern ötesi olan postmodernizm sosyoloji ve sanat tarihinde de sıklıkla kullanılan bir kavramdır.

Postmodern Ne Demek?

Postmodernizm, modernizmin temel ilkelerini reddeden ve metinlerde büyük anlatı tekniğinin kullanılmaması gerektiğini savunan öğretidir. 2000'li yılların başında yaygınlaşan bu terim birçok sanat alanını kapsar.

Postmodern Roman, Sanat, Toplum ve Hikaye Ne Anlama Gelir?

Postmodern Roman:

Postmodern roman, giriş - gelişme - sonuç bölümlerinden oluşan. Karmaşık bir kurguya sahip olan bu romanlarda, klasik anlatı tekniğinin dışına çıkılır. Metinler arasılık da en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Birçok düşünüre göre postmodern romanda ''önemli olan ne anlattığın değil nasıl anlattığın'' ilkesi geçerlidir.

Postmodern Sanat:

Postmodern sanat ise daha genel bir kavram olup resim ve şiir gibi farklı sanat dallarını da kapsar. Postmodern sanatçıların en önemli özelliği, estetik kaygı gütmeden eser üretmektir. Bazı sanat tarihçilerine göre Kübizm, bu sanatın ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Postmodern Toplum:

Postmodern toplumun ayırt edici özelliklerinden biri her kavramın ve değerin göreceli olarak yorumlanmasıdır. Bu tür bir toplumun içerisinde kültür dahi bir eğlence biçimi olarak tanımlanır.

Postmodern Hikaye:

Postmodern hikaye ile roman neredeyse tamamen aynı özelliklere sahiptir. Bu tür anlatılarda geleneksel kurgu ve olay örgüsü bulunmaz. Çoğu hikayede zaman ve mekan belirsizdir. Kurgunun temelini ise serbest çağrışımlar oluşturur.

Postmodernizm ile ilgili yazılmış kitaplardan bazıları şunlardır:

Gilbert Adair - Postmodernci Kapıyı İki Kere Çalar

Douglas Kellner - Postmodern Teori

Erdem Seçilmiş - Postmodern Ekonomi