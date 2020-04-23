Restoran Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Restorant Mi Yoksa Restran Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
Restoran sözcüğünün telaffuzu ve doğru yazılışı konusunda bazı karışıklıklar yaşanmakta ve büyük hatalar yapılmaktadır. Bu hataların bir kısmının iş yerlerine isim verilirken yapıldığı da görülmektedir. Dili güzel ve kurallara uygun kullanmak isteyenler de restoran nasıl yazılır ve TDK kurallarında bu sözcük nasıl yer alır gibi sorular sormaktadır. Sizler için dil bilgisi kurallarına uygun olan restoran yazımını araştırdık.
Restoran, restoran ve restran sözcükleri aynı şeyi ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Ancak Türkçe yazık kuralları incelendiğinde bu kelimelerden yalnızca bir tanesinin doğru olduğu anlaşılmaktadır.
Restoran TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Türk Dil Kurumu yazım ve imla kılavuzu kelimelerin doğru kullanımı hakkındaki tüm bilgilere sahiptir. Bu kılavuza göre “restoran”, bu kelimenin doğru yazımını ifade etmektedir.
TDK Sözcüğünün Cümle İçerisinde Örnekleri
- Evlenme teklif edeceğin restorana karar verdin mi?
- Pandemi sonrasında en sevdiğim restoran da kapanmış.
Restoran Nedir?
TDK genel Türkçe sözlükte neredeyse akla gelen tüm kelimelerin tanımlamalarına yer verilmektedir. Restoran kelimesinin bu sözlükteki karşılığı ise “lokanta” olarak geçmektedir.