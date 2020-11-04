Rus Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
Rus Dili ve Edebiyatı bölümü, toplam 17 üniversitede bulunmaktadır. Sadece Erciyes Üniversitesinde 'ikinci öğretim' olan bölüm bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere toplam 5 yıllıktır. Bölümdeki dersler 'Dilbilgisi' ve 'Edebiyat' olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bölümden mezun olan hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektörde iş bulabilir. En yaygın mesleklerden biri ise çevirmenliktir. Rus Dili ve Edebiyatı bölümü dersleri nelerdir, bu bölümden mezun olanlar ne iş yapar? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.
4 yıllık lisans programından mezun olanlar pedagojik formasyon sertifikası alarak öğretmenlik yapabilir. Dil kursu açıp eğitmenlik yapmak da ek seçenekler arasında yer alıyor.
Rus Dili ve Edebiyat Bölümü Nedir?
Rus Dili ve Edebiyat bölümünden mezun olanlara 'filolog' denir. Üniversite öğrencileri Erasmus ile Rusya'ya gidebilir ve burada pratik yaparak Rusçayı çok daha kısa sürede öğrenebilir. 2020 yılı başarı sıralamasına bakıldığında ilk 5 üniversitenin adı ve taban puanları şu şekildedir:
Yeditepe Üniversitesi - 415,11216
İstanbul Üniversitesi - 404,05810
Ankara Üniversitesi - 392,49993
Anadolu Üniversitesi - 383,04005
Akdeniz Üniversitesi - 355,07112
Fen - Edebiyat fakülteleri her yıl Rus Dili ve Edebiyat bölümüne 30 ile 50 arasında öğrenci alımı yapmaktadır.
Rus Dili ve Edebiyat Bölümü Dersleri Nelerdir?
1. ve 2. Dönem Dersleri
Okuma
Gramer
Temel Bilgi Teknolojisi
Yazma
Dinleme Anlama
3. ve 4. Dönem Dersleri
Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları
Rusça - Türkçe Çeviri I
18. Yüzyıl Rus Edebiyatı
Morfoloji
Atatürk Dönemi Türk - Rus İlişkileri
5. ve 6. Dönem Dersleri
Rusça Kompozisyon
Rusça - Türkçe Çeviri II
Rusça Deyimler ve Atasözleri
Sentaks I
19. Yüzyıl Rus Edebiyatı
7. ve 8. Dönem Dersleri
İleri Gramer
Çağdaş Rus Edebiyatı
Sözlü Anlatım I - II
Rusça - Türkçe Çeviri III
Seçmeli Dersler
Rus Dansları
Topluma Hizmet Uygulamaları
Rusça Metin Analizi
Edebi Çeviri
Rusça Sözcük Yapma Yolları
Rus Dili ve Edebiyat Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
Tüm yabancı dil bölümlerinde olduğu gibi Rus Dili ve Edebiyat Bölümü mezunları da formasyon eğitimi alıp öğretmenlik yapabilir. Bunun dışında öğrencilerin üniversitede kalıp akademisyen olma şansları da mevcut.
Rus Dili ve Edebiyat Bölümü İş Olanakları Nelerdir?
1- Tercüme ofislerinde çevirmenlik
2- Vize merkezlerinde ve dış ticaret firmalarında yöneticilik
3- Kitap çevirmenliği
4- Turizm sektöründe rehberlik
5- Mütercim tercümanlık
6- Özel kurumlarda öğretmenlik