Rus Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

4 yıllık lisans programından mezun olanlar pedagojik formasyon sertifikası alarak öğretmenlik yapabilir. Dil kursu açıp eğitmenlik yapmak da ek seçenekler arasında yer alıyor.



Rus Dili ve Edebiyat Bölümü Nedir?



Rus Dili ve Edebiyat bölümünden mezun olanlara 'filolog' denir. Üniversite öğrencileri Erasmus ile Rusya'ya gidebilir ve burada pratik yaparak Rusçayı çok daha kısa sürede öğrenebilir. 2020 yılı başarı sıralamasına bakıldığında ilk 5 üniversitenin adı ve taban puanları şu şekildedir:



Yeditepe Üniversitesi - 415,11216

İstanbul Üniversitesi - 404,05810

Ankara Üniversitesi - 392,49993

Anadolu Üniversitesi - 383,04005

Akdeniz Üniversitesi - 355,07112



Fen - Edebiyat fakülteleri her yıl Rus Dili ve Edebiyat bölümüne 30 ile 50 arasında öğrenci alımı yapmaktadır.



Rus Dili ve Edebiyat Bölümü Dersleri Nelerdir?



1. ve 2. Dönem Dersleri



Okuma

Gramer

Temel Bilgi Teknolojisi

Yazma

Dinleme Anlama



3. ve 4. Dönem Dersleri



Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları

Rusça - Türkçe Çeviri I

18. Yüzyıl Rus Edebiyatı

Morfoloji

Atatürk Dönemi Türk - Rus İlişkileri

5. ve 6. Dönem Dersleri



Rusça Kompozisyon

Rusça - Türkçe Çeviri II

Rusça Deyimler ve Atasözleri

Sentaks I

19. Yüzyıl Rus Edebiyatı



7. ve 8. Dönem Dersleri



İleri Gramer

Çağdaş Rus Edebiyatı

Sözlü Anlatım I - II

Rusça - Türkçe Çeviri III

Seçmeli Dersler

Rus Dansları

Topluma Hizmet Uygulamaları

Rusça Metin Analizi

Edebi Çeviri

Rusça Sözcük Yapma Yolları



Rus Dili ve Edebiyat Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Tüm yabancı dil bölümlerinde olduğu gibi Rus Dili ve Edebiyat Bölümü mezunları da formasyon eğitimi alıp öğretmenlik yapabilir. Bunun dışında öğrencilerin üniversitede kalıp akademisyen olma şansları da mevcut.



Rus Dili ve Edebiyat Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



1- Tercüme ofislerinde çevirmenlik

2- Vize merkezlerinde ve dış ticaret firmalarında yöneticilik

3- Kitap çevirmenliği

4- Turizm sektöründe rehberlik

5- Mütercim tercümanlık

6- Özel kurumlarda öğretmenlik