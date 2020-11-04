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    HaberlerEğitim Haberleri Rus Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
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    04.11.2020 - 16:36 |

    Rus Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Rus Dili ve Edebiyatı bölümü, toplam 17 üniversitede bulunmaktadır. Sadece Erciyes Üniversitesinde 'ikinci öğretim' olan bölüm bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere toplam 5 yıllıktır. Bölümdeki dersler 'Dilbilgisi' ve 'Edebiyat' olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bölümden mezun olan hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektörde iş bulabilir. En yaygın mesleklerden biri ise çevirmenliktir. Rus Dili ve Edebiyatı bölümü dersleri nelerdir, bu bölümden mezun olanlar ne iş yapar? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.

    Rus Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    4 yıllık lisans programından mezun olanlar pedagojik formasyon sertifikası alarak öğretmenlik yapabilir. Dil kursu açıp eğitmenlik yapmak da ek seçenekler arasında yer alıyor.

    Rus Dili ve Edebiyat Bölümü Nedir?

    Rus Dili ve Edebiyat bölümünden mezun olanlara 'filolog' denir. Üniversite öğrencileri Erasmus ile Rusya'ya gidebilir ve burada pratik yaparak Rusçayı çok daha kısa sürede öğrenebilir. 2020 yılı başarı sıralamasına bakıldığında ilk 5 üniversitenin adı ve taban puanları şu şekildedir:

    Yeditepe Üniversitesi - 415,11216
    İstanbul Üniversitesi - 404,05810
    Ankara Üniversitesi - 392,49993
    Anadolu Üniversitesi - 383,04005
    Akdeniz Üniversitesi - 355,07112

    Fen - Edebiyat fakülteleri her yıl Rus Dili ve Edebiyat bölümüne 30 ile 50 arasında öğrenci alımı yapmaktadır.

    Rus Dili ve Edebiyat Bölümü Dersleri Nelerdir?

    1. ve 2. Dönem Dersleri

    Okuma
    Gramer
    Temel Bilgi Teknolojisi
    Yazma
    Dinleme Anlama

    3. ve 4. Dönem Dersleri

    Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları
    Rusça - Türkçe Çeviri I
    18. Yüzyıl Rus Edebiyatı
    Morfoloji
    Atatürk Dönemi Türk - Rus İlişkileri

    5. ve 6. Dönem Dersleri

    Rusça Kompozisyon
    Rusça - Türkçe Çeviri II
    Rusça Deyimler ve Atasözleri
    Sentaks I
    19. Yüzyıl Rus Edebiyatı

    7. ve 8. Dönem Dersleri

    İleri Gramer
    Çağdaş Rus Edebiyatı
    Sözlü Anlatım I - II
    Rusça - Türkçe Çeviri III
    Seçmeli Dersler
    Rus Dansları
    Topluma Hizmet Uygulamaları
    Rusça Metin Analizi
    Edebi Çeviri
    Rusça Sözcük Yapma Yolları

    Rus Dili ve Edebiyat Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

    Tüm yabancı dil bölümlerinde olduğu gibi Rus Dili ve Edebiyat Bölümü mezunları da formasyon eğitimi alıp öğretmenlik yapabilir. Bunun dışında öğrencilerin üniversitede kalıp akademisyen olma şansları da mevcut.

    Rus Dili ve Edebiyat Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

    1- Tercüme ofislerinde çevirmenlik
    2- Vize merkezlerinde ve dış ticaret firmalarında yöneticilik
    3- Kitap çevirmenliği
    4- Turizm sektöründe rehberlik
    5- Mütercim tercümanlık
    6- Özel kurumlarda öğretmenlik

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