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    HaberlerEğitim Haberleri Rusça Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Rusça Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı
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    06.07.2020 - 02:55 |

    Rusça Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Rusça Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Rusça dili öğrenilirken sayıların da unutulmaması gerekiyor. Ruslar Kiril alfabesini kullandıkları, sayıları da bu alfabeyle yazılıyor. Fakat sayıları öğrenmek için gramer bilgisi gerekmiyor. Bu nedenle öğrenilmesi çok kolaydır. Sayıları öğrenmek için en uygunu ezberleme yöntemidir. Rusça sayıları ezberleme yöntemini kullanarak ve birkaç tekrarla kolayca öğrenebilirsiniz. Rusça sayıların nasıl yazıldığını ve Türkçe okunuşlarını sizler için derledik.

    Rusça Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Rusça Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Birçok dilde olduğu gibi Rus dilinde de önemli olan 0’dan 9’a kadar olan tek haneli ve 100’e kadar olan onluk sistemdeki sayıları bilmeniz önemlidir. Bu sayıları öğrendiğiniz takdirde 100’e kadar istediğiniz sayıyı yazıp, okuyabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus 10 ile 20 arasındaki sayıları yazarken önce birler basamağını sonra onlar basamağını yazıyorsunuz. Diğer sayılarda ise önce onlar basamağını sonra birler basamağını yazıyorsunuz.

    Rusça Sayılar Nasıl Yazılır?

    0= нуль = nul 1= один = odin 2 = два = dva 3 = три= tri 4 = четыре = chetyre 5 = пять = pyat 6 = шест ь= shest' 7 = семь=sem
    8 = восемь = vosem 9 = девять = devyat 10 = десять = desyat
    11 = одиннадцать = adinadtsat
    12 = двенадцать = dvinadtsat
    13 = тринадцать = trinadsat
    14 = четырнадцать = chetyrnadtsat
    15 = пятнадцать = pyatnadtsat
    16 = шестнадцать = shestnadtsat
    17= семнадцать = semnadtsat
    18= восемнадцать = vosemnadtsat
    19= девятнадцать = devyatnadtsat'
    20 = двадцать = dvadtsat
    30 = тридцать = tridtsat
    40 = сорок = sorok
    50 = пятьдесят= pyat'desyat
    60 = шестьдесят= shest'desyat
    70 = семьдесят= sem'desyat
    80 = восемьдесят= vosem'desyat
    90 = девяносто= devyanosto
    100 = сто= sto

    Rusça Sayıların Türkçe Okunuşu ve Yazılışı

    0= nul 1= ediin 2= dıva 3= trii 4= çiitiri
    5= pyet 6= şhest 7= siim 8= voosim 9= diivit
    10= diisit 11= adinaatsit 12= divinaatsit 13= trinaatsit 14= çitirnaasit
    15= pitnaatsit 16= şistnaasit 17= simnaasit 18= visimnaasit 19= divitnaasit
    20= dıvatsiit 30= tritsiit 40= soorık 50= pitdisyat 60= şizdisyat
    70= simdisit 80= voosimdisit 90= divinost(ı) 100= too

    100’e kadar Rusça Sayıları Yazma ve Okuma

    Rusça sayıları yazmak ve okumak istiyorsanız öncelikle olarak, 0’dan 9’a kadar birler basamağındaki sayıları ve 100’e kadar onluk sistem sayıları ezberlemeniz gerekiyor. Bunları ezberledikten sonra 100’e kadar istediğiniz sayıyı okuyup, yazabilirsiniz. .

    21= двадцать один = dvadtsat' odin =dvatsiit ediin
    32= тридцать два = tridtsat' dva = tritsiit dıva
    43= сорок три = sorok tri = soorık tri
    54= пятьдесят четыре = pyat'desyat chetyre = pitdisyat çiitiri
    65= шестьдесят пять = shest'desyat pyat = şizdisyat pyet
    76= семьдесят шесть = sem'desyat shest = şimdisit şhest
    87= восемьдесят семь = vosem'desyat sem = voosim disit siim
    98= девяносто восемь = devyanosto vosem = divinost(ı) voosim

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