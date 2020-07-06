Rusça Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Rusça Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

Birçok dilde olduğu gibi Rus dilinde de önemli olan 0’dan 9’a kadar olan tek haneli ve 100’e kadar olan onluk sistemdeki sayıları bilmeniz önemlidir. Bu sayıları öğrendiğiniz takdirde 100’e kadar istediğiniz sayıyı yazıp, okuyabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus 10 ile 20 arasındaki sayıları yazarken önce birler basamağını sonra onlar basamağını yazıyorsunuz. Diğer sayılarda ise önce onlar basamağını sonra birler basamağını yazıyorsunuz.



Rusça Sayılar Nasıl Yazılır?



0= нуль = nul 1= один = odin 2 = два = dva 3 = три= tri 4 = четыре = chetyre 5 = пять = pyat 6 = шест ь= shest' 7 = семь=sem

8 = восемь = vosem 9 = девять = devyat 10 = десять = desyat

11 = одиннадцать = adinadtsat

12 = двенадцать = dvinadtsat

13 = тринадцать = trinadsat

14 = четырнадцать = chetyrnadtsat

15 = пятнадцать = pyatnadtsat

16 = шестнадцать = shestnadtsat

17= семнадцать = semnadtsat

18= восемнадцать = vosemnadtsat

19= девятнадцать = devyatnadtsat'

20 = двадцать = dvadtsat

30 = тридцать = tridtsat

40 = сорок = sorok

50 = пятьдесят= pyat'desyat

60 = шестьдесят= shest'desyat

70 = семьдесят= sem'desyat

80 = восемьдесят= vosem'desyat

90 = девяносто= devyanosto

100 = сто= sto



Rusça Sayıların Türkçe Okunuşu ve Yazılışı



0= nul 1= ediin 2= dıva 3= trii 4= çiitiri

5= pyet 6= şhest 7= siim 8= voosim 9= diivit

10= diisit 11= adinaatsit 12= divinaatsit 13= trinaatsit 14= çitirnaasit

15= pitnaatsit 16= şistnaasit 17= simnaasit 18= visimnaasit 19= divitnaasit

20= dıvatsiit 30= tritsiit 40= soorık 50= pitdisyat 60= şizdisyat

70= simdisit 80= voosimdisit 90= divinost(ı) 100= too



100’e kadar Rusça Sayıları Yazma ve Okuma



Rusça sayıları yazmak ve okumak istiyorsanız öncelikle olarak, 0’dan 9’a kadar birler basamağındaki sayıları ve 100’e kadar onluk sistem sayıları ezberlemeniz gerekiyor. Bunları ezberledikten sonra 100’e kadar istediğiniz sayıyı okuyup, yazabilirsiniz. .



21= двадцать один = dvadtsat' odin =dvatsiit ediin

32= тридцать два = tridtsat' dva = tritsiit dıva

43= сорок три = sorok tri = soorık tri

54= пятьдесят четыре = pyat'desyat chetyre = pitdisyat çiitiri

65= шестьдесят пять = shest'desyat pyat = şizdisyat pyet

76= семьдесят шесть = sem'desyat shest = şimdisit şhest

87= восемьдесят семь = vosem'desyat sem = voosim disit siim

98= девяносто восемь = devyanosto vosem = divinost(ı) voosim