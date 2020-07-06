Rusça Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Rusça Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı
Rusça dili öğrenilirken sayıların da unutulmaması gerekiyor. Ruslar Kiril alfabesini kullandıkları, sayıları da bu alfabeyle yazılıyor. Fakat sayıları öğrenmek için gramer bilgisi gerekmiyor. Bu nedenle öğrenilmesi çok kolaydır. Sayıları öğrenmek için en uygunu ezberleme yöntemidir. Rusça sayıları ezberleme yöntemini kullanarak ve birkaç tekrarla kolayca öğrenebilirsiniz. Rusça sayıların nasıl yazıldığını ve Türkçe okunuşlarını sizler için derledik.
Birçok dilde olduğu gibi Rus dilinde de önemli olan 0’dan 9’a kadar olan tek haneli ve 100’e kadar olan onluk sistemdeki sayıları bilmeniz önemlidir. Bu sayıları öğrendiğiniz takdirde 100’e kadar istediğiniz sayıyı yazıp, okuyabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus 10 ile 20 arasındaki sayıları yazarken önce birler basamağını sonra onlar basamağını yazıyorsunuz. Diğer sayılarda ise önce onlar basamağını sonra birler basamağını yazıyorsunuz.
Rusça Sayılar Nasıl Yazılır?
0= нуль = nul 1= один = odin 2 = два = dva 3 = три= tri 4 = четыре = chetyre 5 = пять = pyat 6 = шест ь= shest' 7 = семь=sem
8 = восемь = vosem 9 = девять = devyat 10 = десять = desyat
11 = одиннадцать = adinadtsat
12 = двенадцать = dvinadtsat
13 = тринадцать = trinadsat
14 = четырнадцать = chetyrnadtsat
15 = пятнадцать = pyatnadtsat
16 = шестнадцать = shestnadtsat
17= семнадцать = semnadtsat
18= восемнадцать = vosemnadtsat
19= девятнадцать = devyatnadtsat'
20 = двадцать = dvadtsat
30 = тридцать = tridtsat
40 = сорок = sorok
50 = пятьдесят= pyat'desyat
60 = шестьдесят= shest'desyat
70 = семьдесят= sem'desyat
80 = восемьдесят= vosem'desyat
90 = девяносто= devyanosto
100 = сто= sto
Rusça Sayıların Türkçe Okunuşu ve Yazılışı
0= nul 1= ediin 2= dıva 3= trii 4= çiitiri
5= pyet 6= şhest 7= siim 8= voosim 9= diivit
10= diisit 11= adinaatsit 12= divinaatsit 13= trinaatsit 14= çitirnaasit
15= pitnaatsit 16= şistnaasit 17= simnaasit 18= visimnaasit 19= divitnaasit
20= dıvatsiit 30= tritsiit 40= soorık 50= pitdisyat 60= şizdisyat
70= simdisit 80= voosimdisit 90= divinost(ı) 100= too
100’e kadar Rusça Sayıları Yazma ve Okuma
Rusça sayıları yazmak ve okumak istiyorsanız öncelikle olarak, 0’dan 9’a kadar birler basamağındaki sayıları ve 100’e kadar onluk sistem sayıları ezberlemeniz gerekiyor. Bunları ezberledikten sonra 100’e kadar istediğiniz sayıyı okuyup, yazabilirsiniz. .
21= двадцать один = dvadtsat' odin =dvatsiit ediin
32= тридцать два = tridtsat' dva = tritsiit dıva
43= сорок три = sorok tri = soorık tri
54= пятьдесят четыре = pyat'desyat chetyre = pitdisyat çiitiri
65= шестьдесят пять = shest'desyat pyat = şizdisyat pyet
76= семьдесят шесть = sem'desyat shest = şimdisit şhest
87= восемьдесят семь = vosem'desyat sem = voosim disit siim
98= девяносто восемь = devyanosto vosem = divinost(ı) voosim