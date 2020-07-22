S Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi S Olan Bitkiler

S harfi ile başlayan birçok farklı kaynak Türkçe kelimeleri içerisinde yer almaktadır. Bunu farklı amaçlar doğrultusunda değerlendirebilirsiniz. Genel kültür için öğrenebilir; isim şehir gibi farklı oyunlar üzerinde ele alabilir ya da koleksiyon amaçlı öne çıkarabilirsiniz. Sebep ne olursa olsun S harfi ile başlayan birçok farklı kaynağın bulunduğunu söylemek mümkün.



S Harfi ile Başlayan Bitkiler



Öncelikle S harfi üzerinden başlayan bitkiler ele alındığında, bu konuda çok fazla kaynak yer alıyor. Yani amacınıza bağlı olarak bu harf üzerinden başlayan bitkiler konusunda sorun çekmezsiniz.



- Süpürge tohumu,

- Söğüt yaprağı,

- Sinirli ot,

- Sinameki,

- Sığır kuyruğu,

- Sedef oto,

- Sarı kantaron,



Bu kaynaklar S harfi ile başlamak suretiyle bitki olarak literatürde yer alıyor.



S Harfi ile Başlayan Çiçekler



S harfi üzerinden kullanabileceğiniz pek çok değişik familya ve cinse ait çiçekler bulunmaktadır. Türkiye'nin iklim şartları altında yetişen çiçekler yer alırken, dünyanın değişik tropikal noktalarında bulunan çiçekler de kategoride yer alıyor.



- Sabun çiçeği,

- Sardunya,

- Saffetiderun,

- Saksı çiçeği,

- Saray çiçeği, (Hezaren)

- Saraypatı,

- Sarmaşık,

- Semen, (Yasemin)

- Sığır dili, (lisan-ı sevir)

- Süsen,

- Sığır kuyruğu,

- Sim,

- Sümbül,



Görüldüğü üzere S harfi ile başlayan oldukça fazla sayıda çiçek bulunuyor. Birbirinden hoş kokuları ile beraber farklı renkleri üzerinden, yetiştirebilir ya da genel kültür amaçlı değerlendirebilirsiniz.



S Harfi ile Başlayan Meyveler



Her ne kadar bitki ve çiçeklerden olduğu gibi çok fazla bulunmasa bile, S harfi üzerinden başlayan belli başlı bazı meyveler yer almaktadır.



- Safran,

- Semizotu,

- Sekonya,

- Suga,

- Sumak,

- Susam,

- Soğan,

- Sarımsak,



Bu şekilde meyve olarak S harfi ile başlayan bu kaynakları değerlendirebilirsiniz. Hem tüketmek amaçlı öne çıkarabilir hem de genel kültür açısından kullanabilirsiniz. Oldukça faydalı ve şifalı bitki kaynakları olmasının yanı sıra, lezzet bakımından da öne çıkıyorlar. Tabii özellikle farklı oyunlar ile beraber koleksiyon ya da genel kültür açısından internetten bu kaynaklar daha fazla araştırılmaktadır.