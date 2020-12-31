Ş İle Eşya İsimleri: Ş Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Birçok hazır giyim eşyası ve aksesuarı Ş harfi ile başlar. Bunların başında melon, fötr ve bere gibi birçok çeşidi bulunan ''Şapka'' geliyor. Bunun dışında Şal, Şort ve Şalvar da Ş ile eşya isimleri listesinde yer almaktadır. Ş harfi ile başlayan diğer eşyalar hangileri? Sizin için kısa açıklamalar ile birlikte derledik.
''Şal Şapka'' ve ''Şifon Gömlek'' de ilk harfi Ş olan hazır giyim ürünlerine örnek olarak gösterilebilir.
Ş Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
1- Şamdan:
Tarihi 2. yüzyıla kadar dayanan şamdan, günümüzde daha çok aksesuar amaçlı kullanılmaktadır. Mumluk adıyla da bilinen şamdan, genellikle gümüş ve ahşaptan imal edilir.
2- Şezlong:
Şezlong plajlarda güneşlenmek için kullanılır. Orta kısmında yer alan düzenek sayesinde dikey ya da yatay pozisyona ayarlanabilir.
3- Şimendifer:
Şimendifer Eski Türkçede hem tren hem de demiryolu anlamına gelir.
4- Şişe:
Başta su olmak üzere günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz içeceklerin konulduğu kaplara şişe denir. Genellikle plastik ve camdan üretilse de metal ve ahşap olan çeşitleri de mevcuttur.
5- Şemsiye:
19. yüzyılın ortalarında icat edilen şemsiye hem rüzgar ve yağmurdan hem de güneşin zararlı ışınlarından korunmak için kullanılıyor.
7- Şiş:
Hem örgü örmede hem de et pişirmeden kullanılan, demir ve ahşap malzemelerden yapılmış gereç.
İlk harfi Ş olan diğer eşyalar şunlardır: Şofben, Şnorkel, Şömine, Şilte ve Şarj Aleti.