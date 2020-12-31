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    31.12.2020 - 07:32 |

    Ş İle Eşya İsimleri: Ş Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Birçok hazır giyim eşyası ve aksesuarı Ş harfi ile başlar. Bunların başında melon, fötr ve bere gibi birçok çeşidi bulunan ''Şapka'' geliyor. Bunun dışında Şal, Şort ve Şalvar da Ş ile eşya isimleri listesinde yer almaktadır. Ş harfi ile başlayan diğer eşyalar hangileri? Sizin için kısa açıklamalar ile birlikte derledik.

    Ş İle Eşya İsimleri: Ş Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    ''Şal Şapka'' ve ''Şifon Gömlek'' de ilk harfi Ş olan hazır giyim ürünlerine örnek olarak gösterilebilir.

    Ş Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    1- Şamdan:

    Tarihi 2. yüzyıla kadar dayanan şamdan, günümüzde daha çok aksesuar amaçlı kullanılmaktadır. Mumluk adıyla da bilinen şamdan, genellikle gümüş ve ahşaptan imal edilir.

    2- Şezlong:

    Şezlong plajlarda güneşlenmek için kullanılır. Orta kısmında yer alan düzenek sayesinde dikey ya da yatay pozisyona ayarlanabilir.

    3- Şimendifer:

    Şimendifer Eski Türkçede hem tren hem de demiryolu anlamına gelir.

    4- Şişe:

    Başta su olmak üzere günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz içeceklerin konulduğu kaplara şişe denir. Genellikle plastik ve camdan üretilse de metal ve ahşap olan çeşitleri de mevcuttur.

    5- Şemsiye:

    19. yüzyılın ortalarında icat edilen şemsiye hem rüzgar ve yağmurdan hem de güneşin zararlı ışınlarından korunmak için kullanılıyor.

    7- Şiş:

    Hem örgü örmede hem de et pişirmeden kullanılan, demir ve ahşap malzemelerden yapılmış gereç.

    İlk harfi Ş olan diğer eşyalar şunlardır: Şofben, Şnorkel, Şömine, Şilte ve Şarj Aleti.

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