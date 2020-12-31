Ş İle Eşya İsimleri: Ş Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

''Şal Şapka'' ve ''Şifon Gömlek'' de ilk harfi Ş olan hazır giyim ürünlerine örnek olarak gösterilebilir.



Ş Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?



1- Şamdan:



Tarihi 2. yüzyıla kadar dayanan şamdan, günümüzde daha çok aksesuar amaçlı kullanılmaktadır. Mumluk adıyla da bilinen şamdan, genellikle gümüş ve ahşaptan imal edilir.



2- Şezlong:



Şezlong plajlarda güneşlenmek için kullanılır. Orta kısmında yer alan düzenek sayesinde dikey ya da yatay pozisyona ayarlanabilir.



3- Şimendifer:



Şimendifer Eski Türkçede hem tren hem de demiryolu anlamına gelir.



4- Şişe:



Başta su olmak üzere günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz içeceklerin konulduğu kaplara şişe denir. Genellikle plastik ve camdan üretilse de metal ve ahşap olan çeşitleri de mevcuttur.



5- Şemsiye:



19. yüzyılın ortalarında icat edilen şemsiye hem rüzgar ve yağmurdan hem de güneşin zararlı ışınlarından korunmak için kullanılıyor.



7- Şiş:



Hem örgü örmede hem de et pişirmeden kullanılan, demir ve ahşap malzemelerden yapılmış gereç.



İlk harfi Ş olan diğer eşyalar şunlardır: Şofben, Şnorkel, Şömine, Şilte ve Şarj Aleti.