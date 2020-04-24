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    24.04.2020 - 03:32 |

    Sandviç Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Sandeviç Mi Yoksa Sandiviç Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Sandviç yazılışı konusunda Türkçede en çok karıştırılan sözcüklerden biridir. Bu durum hem okunuşu hem de yazılışı noktasında zorluk yaratan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, sandviç nasıl yazılır? TDK Sözlük'te sandeviç mi yoksa sandiviç olarak mı yazıyor? İşte doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.

    Sandviç Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Sandeviç Mi Yoksa Sandiviç Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu'na göre bu Kelimenin doğru yazılışı ‘sandviç’ biçiminde yer almaktadır. Genelde yalnızca bir harf hatası ile yapılan yanlışı bu şekilde düzeltebilirsiniz.

    Sandviç TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    TDK’ya göre ele alındığında bu kelimenin doğru yazımı ‘sandviç’ olarak öne çıkıyor. Bu yazımı üzerinden cümle içerisinde veya tek başına kullanabilirsiniz.

    Sandviç (doğru)
    Sendeviç (yanlış)
    Sandiviç (yanlış)

    Sandviç Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Doğru yazımı ile beraber sandviç kelimesini örneklendirmek gerekirse;

    ‘’Ben karışık sandviç daha çok severim.’’

    ‘’Büfeden ikimiz için de sandviç aldım.’’

    Sandviç Nedir?

    Sandviç kelimesinin anlamı ince olarak kesilmiş iki dilim ekmek arasına peynir, sucuk ve tereyağı gibi malzemeler koyarak hazırlanan yiyecek’ şeklinde tabir etmek mümkün. Bu anlamı üzerinden doğru yazımı ile beraber sandviç kelimesini kullanabilirsiniz.

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