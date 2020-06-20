Satürn Nasıl Bir Gezegendir? Satürn'ün Özellikleri Hakkında Bilgiler

Adını Yunan mitolojisinden alan Satürn, Titanların Efendisi Cronos’a karşı olan tanrının ismidir. Aynı zamanda İngilizce kökenli olarak cumartesi isminden türemiş bir sözcük olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan Satürn çıplak gözle dünya üzerinden görülebilen en uzak gezegendir. Üstelik Satürn'ün o eşsiz halkaları teleskopla bakıldığında görülebilmektedir. Uranüs ya da Jüpiter ve Neptün’ün de halkaları bulunsa bile, Satürn'ün halkaları olağanüstü ayrıcalığı ile diğerlerinden açık ara öne çıkıyor.



Daha çok hidrojen ve helyumdan oluşan Satürn’ü, adeta bir gaz devi olarak nitelemek mümkündür. Dev olarak bilinmesinin sebebi ise dünyadan yaklaşık olarak 760 kat büyük olmasından kaynaklıdır. Aynı şekilde kütlesinin ise dünyaya göre 95 kat daha ağır olduğunu da söylemek mümkün. Her ne kadar çok yoğun bir kütleye sahip olsa bile aynı zamanda bir su kadar da hafif olduğu dile getirilebilir.



Satürn Özellikleri



Satürn muhteşem görsellikteki halkaları ile beraber güneş sistemindeki en özel gezegenler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda şaşırtıcı ve ilginç özellikleri ile hala araştırılmaya devam edilen gezegenler arasında bulunuyor.



- Satürn ilk olarak keşfedildiği zaman halkaları uyduları olarak biliniyordu.

- Güneş sisteminde yer alan ve yoğunluğu en düşük gezegendir.

- Toplamda Satürn'ün 62 uydusu bulunur.

- Bazı zamanlar Satürn'ün halkaları saydam bir görüntü oluşturur ve kaybolmuş gibi görünür.

- Çıplak gözle dünya üzerinden seyredilebilen en uzak gezegendir.

- Gezegenin kutup kısmında sebebi bilinmese bile altıgen şeklinde bir görünüm bulunmaktadır.



Jüpiter aynı zamanda diğer gezegenlere göre çok daha hızlı bir dönüşe sahiptir. Diğer taraftan Satürn’ün 1 günü 10,5 dünya saatine bedeldir. Çok hızlı dönmesi ile beraber bu nedenden dolayı, kutuplardan düzleşmesi ile beraber ekvatordan şişmesine sebep olmaktadır. Ekvator çapı ile ise 13000 kilometre kadar olduğu biliniyor.



Satürn hakkında keşifler ve araştırmalar hala devam ediyor. Esrarengiz olan ve bilim insanları tarafından merak edilen, muhteşem halkalara sahip olan en özel gezegenler arasında yer almaktadır. Yüksek oranda sıcaklık ve rüzgar döngüleri bulunan gezegende oldukça güçlü fırtına bulutları yer almaktadır. Üstelik 1876 yılından bu yana 6 tane çok güçlü fırtına tespit edilmiş durumda. Hala da gözlemlenmeye devam ediliyor.