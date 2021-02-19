Şehla Ne Demek? (TDK) Şehla Gözlü Ve Şehla Bakışlı Ne Demektir?

Şehla bir tip göz kusurudur. Tabi ki de pek çok sayıda göz kusuru bugün bilinmektedir. Şehla diğerlerinden biraz daha farklıdır. Halk arasında şehla bakışlı olarak da bilinmektedir.

Şehla Ne Demek? (TDK)

Bakışların kayması şaşılık olarak bilinmektedir. Fakat Türk dil kurumuna göre şehla kelimesinin tam bir karşılığı yoktur. Türk dil kurumuna göre şehla hafif bakış kayması olarak bilinmektedir. Yani şaşılığın hafif versiyonu gibi bir tanım ortaya çıkmaktadır.

Şehla Gözlü ve Şehla Bakışlı Ne Demektir?

Şaşılık sayılmayacak kadar göz irisinin hafif kayması şehlalık olarak bilinir. Bu duruma sahip ola insanlara da şehla gözlü denir. Şehla göze sahip insanların bakışları farklı olarak nitelendirildiğinden dolayı onlara şehla bakışlı olduğu da söylenir.