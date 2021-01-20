Selahattin İsminin Anlamı Nedir? Selahattin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Selahattin kökeni Arapça olan ve Türkçede oldukça uzun yıllar değerlendirilmiş olan bir isimdir. Aynı zamanda günümüzde hala sevilen ve erkek çocuklar için kullanılan özel isimler içerisinde yer alıyor. Sadece Selahattin isminin anlamı açısından değil heybetli ve görkemli bir telaffuz etkisi sağlaması sebebiyle de sevilen bir isimdir.



Selahattin Ne Demek?



Selahattin, ‘Dinine bağlı kimse,’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu anlamı ile beraber her açıdan sevilen ve değer gören güzel isimler arasında yer alıyor. Özellikle söz konusu İslami açıdan olduğu vakit, çocuğun dinine bağlılığını hitap eden bir anlam teşkil ettiğini söylemek mümkündür. Bu yönüyle anne ve baba olarak pek çok ebeveynin sevdiği isimler içerisinde geliyor.



Selahattin tek başına görkemli bir etki yarattığı için genelde bu şekilde kullanılır. Ancak isteğe bağlı olarak aynı zamanda başka isimler üzerinden de bir araya getirerek değerlendirmek mümkün.



Selahattin İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Selahattin ismi konusunda merak edilen durumlardan biri Kur'an-ı Kerim'de yer alıp almadığıdır. Özellikle dinine bağlı bir kişiyi anlatması sebebiyle ön plana çıkan bir isim olduğu için merak ediliyor. Selahattin adı Kur'an'da geçmez. Bu güzel isim hem anlamı hem de okunuşunun yanı sıra, aynı zamanda tarihi açıdan da önemli bir yere sahiptir. Bu konuda pek çok önemli Türk devletinin hükümdarlarının isimleri olarak dikkat çekiyor. O yüzden erkek çocuk derken sevilen ve değer gören, en çok kullanılan isimler içerisinde gelmektedir.