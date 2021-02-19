Semina İsminin Anlamı Nedir? Semina Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Semina Arapça kökenli bir isimdir. Aynı zamanda kız çocukları için kullanılır ve özellikle son dönemlerde büyük ilgi görmüş durumda. Değişik anlamları üzerinden güzel bir etki yaratırken ayrıca hoş bir okunuş sunduğunu da söylemek mümkün.



Semina Ne Demek?



Semina ismi birçok farklı anlam taşıdığı için, bu anlamları arasından tercih yapılarak kız çocukları adına kullanılabilir.



- Işık

- İşitme

- Hurma ağacını ilk dikmiş olan kızın adı

- Hz. Adem'in ikinci kızının adı



Böylesi anlamlı ve değerli ifadeleri ile beraber, bir kız çocuğu için kullanılabilecek en güzel isimlerden biridir. Aynı zamanda Türkçede çok fazla bilinmemesi üzerinden de tercih edilebilecek özgün bir addır. Tek başına kullanılabilir ya da başka isimlerle uyumlu şekilde değerlendirilebilir.



Semina İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Hz. Adem'in ikinci kızının ismi olması ile beraber, birçok kişi Semina adının Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Semina ismi Kur'an'da yer almaz. Hem tarihi açıdan hem de anlamı ve hoş okunuşu ile beraber, kullanılabilecek en özel ve güzel isimlerden biridir. Eğer kız çocuğumuz için özgün bir isim arıyorsanız semine adını değerlendirebilirsiniz.