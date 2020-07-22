Sıfat Tamlaması Nedir? Örnekler İle Sıfat Tamlamaları Konu Anlatımı

İsimleri farklı amaçlar doğrultusunda belirtmek için ele alınan kelimelere sıfat tamlaması denir. Sıfat tamlaması genellikle günlük yaşamda çok kullanılmaktadır. Fakat kullandığımız bu sıfat tamlaması pek çok kişi tarafından bilinmez.

Sıfat Tamlaması Nedir?

Bir ismin önüne gelerek o ismi değişik açıdan belirten ve niteleyen kurala sıfat tamlaması denir. Sıfatların sıfat tamlaması oluşturabilmesi için isimler ile beraber kullanılması ve o isme farklı anlamlar yüklemesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile herhangi bir ismin nasıl olduğunu detaylı olarak belirten tamlamalara da sıfat tamlaması denmektedir.

Sıfat tamlaması bir isim il sıfatın birleşip ikili bir tamlama oluşturması gerekir. Sıfat isimlerin başına gelir ve isme bir nitelik kazandırır. İsim tamlamaları birden fazla isim ile oluşur iken sıfat tamlamaları ise sıfat ve isimin birleşmesi ile oluşmaktadır.

Örnekler İle Sıfat Tamlamaları Konu Anlatımı

Sıfat tamlamalarının nasıl anlaşılacağı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Oysaki sıfat tamlamaları cümle içerisinde bulmak oldukça kolaydır. Burada kalıba ''nasıl, kaçıncı, kaç, hangi ve kaçar'' gibi sorular sorulur. Bu sorulara cevap alınıyorsa burada sıfat tamlaması var demektir. Sıfat tamlamalarına birkaç örnek vermek gerekir ise;

- Gençliğinde kötü bir hastalık geçirdi.

Burada nasıl bir hastalık sorusuna aldığımız cevap ismi niteleyen sıfattır.

- Beşinci kupasını aldı.

Kaçıncı kupasını sorusuna aldığımız cevap ismi niteleyen sıfattır.

Sıfatlar çeşitleri ile birkaç çeşide ayrılmaktadır. Örnekleri ile çeşitleri şunlardır:

- Niteleme Sıfatı: Cümle içerisinde sıfat ismi niteleyerek tamlama oluşturmaktadır. Örnek vermek gerekir ise;

Güneşli havalarda çok mutlu olurum.

- İşaret Sıfatı: Cümle içerisinde isim işaret ile tam olarak belirtilir. Sıfat tamlaması oluşur. Buna şu şekilde örnek verebiliriz;

Şu davranışın çok yanlış.

- Belgisiz Sıfat: Belgisiz sıfat ile isim anlaşılmadan sıfat tamlaması yapılır. Belgisiz sıfat ile oluşan sıfat tamlamasına şu şekilde örnek verebiliriz;

Bazı öğrenciler dersi hiç dinlemiyor.

- Soru Sıfatı: Burada soru kullanılarak sıfat tamlaması yapılır. Soru isim üzerinden kullanılır. Şu şekilde örnek verebiliriz;

Nasıl bir araba bakıyorsun?

- Sayı Sıfatı: Sıfat tamlamasında rakam kullanılarak isimin net biçimde belirtilmesidir. Bu duruma örnek vermek gerekir ise;

Bu işten herkese beşer lira para düşüyor.