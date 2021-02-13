Şirk Nedir? (Tdk) Din Kültüründe Şirk Koşmak Ne Anlama Gelir?



Büyük günahlar arasında olduğu bilinen şirk koşmak dinen oldukça kötü bir amel olarak bilinmektedir. Şirk koşan kişileri şiddetli azapların beklediği cehennem ile cezalandırılacağı Kuranı kerimde birçok ayette bildirilmiştir.



Şirk Nedir?



Şirk Allahu Tealanın varlığına ve birliğine inanmayacak Allahtan başka ilahlar edinmek ve taptıklarını ilah yerine koymak anlamına gelmektedir.



Allahu Teala tarafından bildirilen tüm ayetlerde Yaratan ve İlah olanın bir tek Allah olduğu Tevhid inancı en öncelikli inanç kavramı olmaktadır. Kelimei Tevhid de bu inancı destekleyen bir kelimedir. Şirk koşmak imanı yok eden ve ortadan kaldıran bir inanç eksikliğidir. Şirk koşmanın birçok azap verici elim cezası bildirilmektedir. İslam dinine göre şirk koşmanın affedilmeyi için Nasuh tövbesi gerekmektedir.



Şirk koşmak gündelik yaşamda da Allahtan başka olan bir şeye yaratıcı şekilde değer ve kıymet vermek demektir. İnanç kişinin kendinde var olan ve kalben bilinen bir haldir.



TDK Din Kültüründe Şirk Koşmak Ne Anlama Gelmektedir?



Din kültüründe şirk koşmak Allahtan başka ilah tanımak, Allahtan başka ilah edinerek Tevhid inancına zarar verecek şekilde başka şeylerden yardım ve medet ummak olarak bilinmektedir. Şirk koşmak Allah'ın kudretine ve gücüne inanmamaktan ve inançsızlıktan ortaya çıkan bir durumdur. Dinen kötü görülen ve imanı tamamen zedeleyen bir hal olarak kabul edilmektedir. Şir koşmak İslam dininde kabul edilemeyen bir günah olarak tanımlanmaktadır.