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    HaberlerEğitim Haberleri Sofistik Ne Demek? Tdk'ya Göre Sofistike Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    30.04.2020 - 01:03 |

    Sofistik Ne Demek? Tdk'ya Göre Sofistike Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Entelektüel bir kelime olarak öne çıkan sofistik sözcüğü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle yazılı kaynaklarda veya farklı alanlarda sıkça karşılaşılan bir sözcüktür. Peki, sofistik ne demek? TDK'ya göre sofistike kelimesinin anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

    Sofistik Ne Demek? Tdk'ya Göre Sofistike Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Fransızca kökenli bir kelime olarak sofistik felsefi bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu bu kelime için, ‘bilgicilik’ şeklinde ifade veriyor. Daha genel anlatımlar Felsefi bir düşünce akımı olarak da nitelemek mümkün. Felsefeyi öğretmek amaçlı gezgin olan ve dünyayı dolaşan kişiler adına sofistik denmektedir.

    Sofistik Ne Demek?

    M.Ö. Yunan dönemine kadar uzanan sofistik kelimesi felsefi bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım doğrultusunda felsefeyi anlatmak isteyen ve gezen kişiler için sofistik sözcüğü değerlendirilebilmektedir. Kısa anlamı ile TDK üzerinden bilgicilik ifadesi taşır. Bu kelime aynı zamanda yanıltıcı ya da safsata olarak da karşılık buluyor.

    TDK'ya Göre Sofistike Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Sofistike kelimesini TDK üzerinden iki değişik anlam ile ifade etmek mümkün.

    - Çok gelişmiş, çok karmaşık olan ya da çok özel,
    - Çok yapmacık davranan kişi veya kişiler,

    Her iki anlamı üzerinden de gündelik yaşam içerisinde değerlendirilen bir sözcüktür. Özellikle entelektüel bir temel yapısı bulunan hem sofistik hem de sofistike kelimesini bu anlamları üzerinden kullanabilirsiniz. Özellikle belli başlı bazı sanat akımları için farklı cümlelerde uygun terim üzerinden ele alınır. Herhangi bir sanatsal yönü anlatabilmek için sofistik ya da sofistike kelimesi kullanılabilmektedir.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.
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