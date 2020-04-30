Sofistik Ne Demek? Tdk'ya Göre Sofistike Kelimesinin Anlamı Nedir?

Fransızca kökenli bir kelime olarak sofistik felsefi bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu bu kelime için, ‘bilgicilik’ şeklinde ifade veriyor. Daha genel anlatımlar Felsefi bir düşünce akımı olarak da nitelemek mümkün. Felsefeyi öğretmek amaçlı gezgin olan ve dünyayı dolaşan kişiler adına sofistik denmektedir.



Sofistik Ne Demek?



M.Ö. Yunan dönemine kadar uzanan sofistik kelimesi felsefi bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım doğrultusunda felsefeyi anlatmak isteyen ve gezen kişiler için sofistik sözcüğü değerlendirilebilmektedir. Kısa anlamı ile TDK üzerinden bilgicilik ifadesi taşır. Bu kelime aynı zamanda yanıltıcı ya da safsata olarak da karşılık buluyor.



TDK'ya Göre Sofistike Kelimesinin Anlamı Nedir?



Sofistike kelimesini TDK üzerinden iki değişik anlam ile ifade etmek mümkün.



- Çok gelişmiş, çok karmaşık olan ya da çok özel,

- Çok yapmacık davranan kişi veya kişiler,



Her iki anlamı üzerinden de gündelik yaşam içerisinde değerlendirilen bir sözcüktür. Özellikle entelektüel bir temel yapısı bulunan hem sofistik hem de sofistike kelimesini bu anlamları üzerinden kullanabilirsiniz. Özellikle belli başlı bazı sanat akımları için farklı cümlelerde uygun terim üzerinden ele alınır. Herhangi bir sanatsal yönü anlatabilmek için sofistik ya da sofistike kelimesi kullanılabilmektedir.