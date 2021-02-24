Substrat Nedir? Substrat Ne İşe Yarar?

Substrat temel anlamında bir organizmanın büyüğü ve enzimlerinin çalışmaya başladığı yer anlamına gelir. Ancak biyokimyasal olarak kullanımında kelimenin içerdiği anlam farklılaşır. Bir molekülün reaksiyona girmiş haline substrat adı verilir. Reaksiyon durumunda belirli bir enerji miktarını aşmak zorunda olan moleküllerin hızı aktivasyon enerjisine bağlıdır.



Substrat Nedir?



Enzimlerde etkili olan maddeye verilen substrat adı, karbonhidrat, şeker, yağ ve protein gibi bileşiklerin söz konusu olduğu biyokimyada kullanılan bir terimdir. Enzimlerin yapısında mevcut bir değişiklik oluşması halinde subsrat haline geçiş yaptığından söz edilmektedir. Substratlar hidrojen peroksit, oksijen ve su şeklinde ayrışması için reaksiyona girmektedir. Vücudun subsratları yeterli miktarda işlemesi enzimler aracılığıyla gerçekleşir.



Substrat Ne İşe Yarar?



Substratlar vücutta enzim işlemede görev alır. Kendinden daha küçük ya da daha büyük ürünlerin oluşumu için tepkimeye girerler. Bazı bitkilerde yetişim süreci için üretilmiş kum bir substrat olarak tanımlanır. Bakterilerin tutunabilmesinde kullanılan yüzey alanlarından sorumlu olan madde de substrattır. Enzimlerin tamamı substratlarla etkileşim haline girmeyebilir.



Tamamen kendilerine özgü olma durumları olması nedeniyle tercih edecekleri substrat da bu özelliği karşılayacak nitelikte olmalıdır. Reaksiyonları belirli kategorilere ayırdıktan sonra uygun enzimin substratla etkileşimi söz konusudur. Bir substratın merkeze bağlanması sürecinden sonra reaksiyona geçiş evresi gerçekleşir. Enzimler birbirinden farklı özellik göstermesi nedeniyle tıpkı substratlarda olduğu gibi belirli merkezlerde çalışma faaliyeti gösterirler.