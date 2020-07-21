Sukulent Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Sukulent Çeşitleri Ve Anlamları

Bulunduğu ortama sıcak bir yuva hissi uyandıran ve betonarme yapılan uzaklaştıran sukulent en özel bitki türleri içerisinde yer almaktadır. Özellikle bu konuda evde ya da iş yerleri ile beraber birçok farklı mekanda yetiştirilebilecek harika seçenekler yer alıyor. Bunlar arasından tercih yapabilir ve birçok farklı mekanı harika bir görüntüye ulaştırabilirsiniz.

Sukulent Türleri ve İsimleri Nelerdir?

Özellikle yetiştirme konusunda sukulent son zamanlarda en çok tercih edilen bitki çeşitleri içerisinde yer alıyor. Farklı görüntüleri ve türleri ile beraber değerlendirebileceğiniz bu konuda birçok değişik sukulent bitkisi bulunmaktadır.

- Dam koruğu,

- Yılan derisi çiçeği,

- Aloe vera,

- Dikenler tacı,

- Lithops,

- İnci tanesi,

- Panda bitkisi,

- Kalem kaktüsü,

- Kalandiva,

- At kuyruğu palmiyesi,

Değişik özelliklere ve görsele sahip olan bu sukulent bitki çeşitlerini dilediğiniz her yerde rahatlıkla yetiştirebilirsiniz.

Sukulent Çeşitleri ve Anlamları

Sukulent çeşitleri ve anlamları ile beraber son dönemlerin en popüler bitki çeşitleri içerisinde bulunmaktadır. Özellikle farklı mekanlardaki soğukluğu ve betonarme yapıyı uzaklaştırarak sıcak bir yuva haline getiren bu bitki çeşitleri, kişisel isteklere bağlı olarak seçim imkanı tanımaktadır. Dikensiz bir kaktüs çeşidi olarak öne çıkan sukulent bitki çeşitleri, aynı zamanda teraryum çalışmaları ile beraber çiçek aranjmanı konusunda da değerlendirilmektedir.

En çok merak edilen konular arasında sukulent çeşitleri ile beraber anlamları ön plana çıkıyor. Kaktüs türleri arasında yer alan bu bitki eşya konusunda anlamının ortak olduğunu dile getirmek mümkün. Genel olarak ise sukulentin anlamı paylaşımdır. Özellikle arkadaşlar ve dostlar arasında sevgi paylaşımını anlatan bir ifadeye sahiptir. O yüzden bu duyguları aktarabilmek için dostlar ile arkadaşlar birbirlerine bu bitki türünün çiçeklerini yollarlar. Özellikle 15 ya da 20 gün boyunca susuz alabilme özelliğine sahip olan bu bitki türü, sulamayı unutanlar için en ideal çeşitler arasında gelmektedir.

Özellikle dolgun yapraklara sahip olması bu çiçeğin en büyük özelliklerinden biridir. Aynı zamanda çiçek aşarak eşsiz bir güzellik sunması ile beraber beğeni toplayan türler arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı çok fazla tercih edilmekte ve yetiştirilmektedir. Aynı zamanda dayanıklı olması ile beraber rahatça bakılabilen çeşitlerinden biridir.