Teşbihte Hata Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Teşbih kelimesi sözlük anlamına göre benzetme anlamına gelmektedir. Bu atasözü kullanılırken kimi zaman iyi kimi zaman kötü benzetmeler için kullanılmaktadır.



Teşbihte Hata Olmaz Atasözünün Anlamı Nedir?



Genel olarak halk arasında yaygın bir şekilde kullanılan teşbihte hata olmaz atasözünde yapılan benzetmelerde eğer kaba bir şekilde benzetme bile yapılsa hata olmaz anlamına gelmektedir.



Teşbihte Hata Olmaz Atasözünün Kısaca Açıklaması



Halkımız konuşma dilinde atasözü kullanmayı çok sever. Kimi konular benzetmesiz de anlatılamaz ve anlatılsa dahi fazla etkili olmaz. Bu nedenle yeri geldiğinde çirkin ya da kaba bir benzetmeli anlatıma daha etkili hava verilmesi için teşbihte hata olmaz cümlesini kullanmak saygısızca bir davranış değildir. Dolayısı ile bunun söz arasında kullanılması durumundan da kimse alınmamalıdır. Fakat yine de Teşbihte mümkün olduğu kadar kırıcı hatalar yapmamaya dikkat gösterilmelidir.