Trafik Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır? Plakadan Trafik Borcu Sorgulama İşlemleri

Trafik cezası sorgulama işlemleri artık günümüzde birkaç basit adımda internet üzerinden kısa sürede yapılabilmektedir. Bu şekilde araç kullanıcıları da çok rahat etmektedirler.

Trafik Cezası Sorgulama

Aracınıza ve plakanıza kayıtlı trafik cezası sorgulama işlemleri için E-devlet ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesini kullanabilirsiniz. Plaka numaranız ile aracınıza kayıtlı ceza varsa bunları sorgulayabilir ve internet üzerinden borç ödemesi yapabilirsiniz. Bu şekilde vatandaşlar borç sorgulama ve ödeme işlemlerini kısa sürede gerçekleştirebilmektedirler.

Vatandaşların mağdur olmaması için geliştirilen internet üzerinden trafik cezası sorgulama işlemleri kolay ve hızlı ödeme seçeneklerine de sahip oldukları için ilerleyen aşamada vatandaşların herhangi bir gecikmiş borç bilgisi ile karşılaşmalarının da önüne geçilmiş olunuyor.

Plakadan Trafik Borcu Sorgulama İşlemleri

Adınıza kayıtlı trafik cezası sorgulama işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. "turkiye.gov.tr" sitesi üzerinden TC kimlik numarası, mobil imza, e-devlet şifresi ve e-imza gibi farklı seçeneklerle giriş sağladığınız siteden "Araç Plakasına Kayıtlı Ceza Sorgulama" diye arama yaparak plakanıza kayıtlı bir ceza varsa görüntüleyebilirsiniz. E-devlet şifresini herhangi bir PTT şubesine başvurarak 2TL karşılığında edinebilirsiniz.

Adınıza kayıtlı trafik cezası sorgulamasını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesini kullanarak da öğrenebilirsiniz. Bunun için "egm.gov.tr" adresine giriş yaparak "Ceza ve Otopark Sorgulama" seçeneğinden TC kimlik numarası, ad ve soy ad gibi bilgileri girerek son 1 yıla ait varsa trafik cezalarınızı görüntüleyebilirsiniz.