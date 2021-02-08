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    HaberlerEğitim Haberleri Trafik Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır? Plakadan Trafik Borcu Sorgulama İşlemleri
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    08.02.2021 - 12:54 |

    Trafik Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır? Plakadan Trafik Borcu Sorgulama İşlemleri

    Gelişen internet kullanımı ve teknoloji günümüzde pek çok işlemin online olarak yapılmasına izin vermektedir. Bu işlemlerden birisi de trafik cezası sorgulamaktır. Aracınıza veya plakanıza kayıtlı bir ceza olup olmadığını merak ediyorsanız bu sorgulamayı internet üzerinden kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz. Peki, trafik cezası sorgulama işlemi nasıl yapılır? Plakadan trafik borcu sorgulama işlemleri nasıl olur? Aracınıza kayıtlı trafik cezası sorgulama işlemleri ile ilgili bütün merak edilenleri sizler için derledik.

    Trafik Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır? Plakadan Trafik Borcu Sorgulama İşlemleri

    Trafik cezası sorgulama işlemleri artık günümüzde birkaç basit adımda internet üzerinden kısa sürede yapılabilmektedir. Bu şekilde araç kullanıcıları da çok rahat etmektedirler.

    Trafik Cezası Sorgulama

    Aracınıza ve plakanıza kayıtlı trafik cezası sorgulama işlemleri için E-devlet ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesini kullanabilirsiniz. Plaka numaranız ile aracınıza kayıtlı ceza varsa bunları sorgulayabilir ve internet üzerinden borç ödemesi yapabilirsiniz. Bu şekilde vatandaşlar borç sorgulama ve ödeme işlemlerini kısa sürede gerçekleştirebilmektedirler.

    Vatandaşların mağdur olmaması için geliştirilen internet üzerinden trafik cezası sorgulama işlemleri kolay ve hızlı ödeme seçeneklerine de sahip oldukları için ilerleyen aşamada vatandaşların herhangi bir gecikmiş borç bilgisi ile karşılaşmalarının da önüne geçilmiş olunuyor.

    Plakadan Trafik Borcu Sorgulama İşlemleri

    Adınıza kayıtlı trafik cezası sorgulama işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. "turkiye.gov.tr" sitesi üzerinden TC kimlik numarası, mobil imza, e-devlet şifresi ve e-imza gibi farklı seçeneklerle giriş sağladığınız siteden "Araç Plakasına Kayıtlı Ceza Sorgulama" diye arama yaparak plakanıza kayıtlı bir ceza varsa görüntüleyebilirsiniz. E-devlet şifresini herhangi bir PTT şubesine başvurarak 2TL karşılığında edinebilirsiniz.

    Adınıza kayıtlı trafik cezası sorgulamasını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesini kullanarak da öğrenebilirsiniz. Bunun için "egm.gov.tr" adresine giriş yaparak "Ceza ve Otopark Sorgulama" seçeneğinden TC kimlik numarası, ad ve soy ad gibi bilgileri girerek son 1 yıla ait varsa trafik cezalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

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