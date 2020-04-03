TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!
TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. 25-31 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavları açıklanmıştır açıklamasında bulunuldu. TUS sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM sonuç ekranı üzerinden sorgulama yapabilecek
TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 25-31 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan TUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bilgisi adaylar ile paylaşıldı. TUS yerleştirme sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.
ÖSYM'DEN AÇIKLAMA!
25-31 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Nisan 2020 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI