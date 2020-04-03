TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 25-31 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan TUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bilgisi adaylar ile paylaşıldı. TUS yerleştirme sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA!

25-31 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Nisan 2020 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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