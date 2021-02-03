Tyt Nedir, Ne İşe Yarar? Tyt Sınavlarına Kaçıncı Sınıfta Girilir?

Öğrencileri temsil eden ve onlar için özel olarak hazırlanmış TYT bir çeşit sınav olarak öne çıkıyor. Özellikle gençlerin geleceğini belirlemek amaçlı en önemli sınavlar arasında yer aldığını söylemek mümkün. Farklı derslerin ve konuların yer aldığı sınavlar, değişik soru sayısı ve oran üzerinden ele alınarak gerçekleştirilir.

TYT Nedir?

Pek çok öğrenci TYT nedir diye merak etmekte ve internet üzerinden de araştırmaktadır. Bu sınav sadece öğrenciler değil aileler içinde büyük bir öneme sahiptir. Uzun adıyla temel yeterlilik Sınavı olarak da öne çıkan TYT, öğrenciler adına üniversite sınavı için 1. oturum şeklinde ifade etmek mümkün. Matematik, Türkçe ve fen bilimleri ile beraber sosyal bilgiler konularını kapsayan farklı sorular yer almaktadır. Öğrenciler belli konular üzerinden hazırlanmış sorulardan sorumludur ve üniversiteye girmek için yeterli derecede puan almaları gerekir.

TYT Ne İşe Yarar?

Yeni dönemde üniversite sınavına girecek öğrenciler için tyt 1. oturum şeklinde ifade edilebilir. Temel Yeterlilik sınavı olması ile beraber aynı zamanda genel bir sınavdır. Bu sınav içerisinde ortak şekilde bütün öğrencilerin yapabileceği farklı konular üzerinden sorular yer alır. Toplamda 120 sorudan oluşan TYT, 135 dakika içerisinde yapılması gereken bir sınav olarak öne çıkıyor. Tyt sınavının sona ermesi ile beraber 2. ve 3. günü olarak AYT ile YDT öne çıkmaktadır. Özellikle genel sınavı olan etkisi açısından %40’lık bir dilimi kapladığını dile getirmek mümkün.

TYT Sınavlarına Kaçıncı Sınıfta Girilir?

En çok merak edilen konular içerisinde TYT sınavına kaçıncı sınıfta girileceğidir. Temel yeterlilik sınavı için lise son sınıf öğrencileri ya da liseden mezun olmuş öğrenciler giriş yapar. Genel olarak lise düzeyindeki 9. ve 10. sınıfta öğrenilmiş konular bu sınav içerisinde bulunur.

Bu doğrultuda yapılan TYT, yani temel yeterlilik sınavının ardından, AYT, yani alan yeterlilik sınavı gerçekleşmektedir. İkisinin farklı yüzdelik dilimi ele alınmak suretiyle öğrencilerin puanı belirlenir. Bu puan ile beraber her öğrenci yapacağı tercih eşliğinde arzu ettiği üniversite üzerinden bölüm için okuma şansı elde eder. Bu sebepten dolayı üniversiteye girmek isteyen tüm öğrenciler için en önemli 2 sınavdan biridir.