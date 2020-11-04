Uluslararası Ticaret Ve Finans Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerde eğitim verilen Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu bölüm Eşit Ağırlık alanından öğrencileri almaktadır. Mezun olduktan sonra iş olanakları da pek çok kişi tarafından merak uyandırmaktadır.



Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Nedir?



Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü vizyonu bulunan, yerel zenginliklerden güç alıp stratejik düşünen ve üstlenici, rekabetçi takım halinde çalışmayı hedefleyen, bu alanda pek çok uzman yetiştiren akademik bir bölümdür.



Şirketler tarafından uluslararası ticaretin kolaylaşması için finansal araçları ve ürünleri temsil etmek Ticaret Finansmanı alanının işidir. Ticaret Finansmanı ihracat veya ithalatları ticaret yolu ile ticaret yapmasını kolaylaştırır. Ayrıca bu yapı bankaların ve şirketlerin ticaret işlemlerini mümkün kılabilmek için pek çok finansal ürünü kapsamaktadır.



Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Dersleri Nelerdir?



Üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve Finans bölümünü tercih edecek olan öğrencilerin 4 yıl süre içerisinde görecekleri dersler şunlardır:



- Muhasebe

- Genel İşletme

- Envanter Bilanço

- Yönetim ve Organizasyon

- Finansal Yönetim

- Ticaret Hukuku

- Uluslararası İktisat

- Uluslararası Ticaret Hukuku

- Üretim Yönetimi

- Ekonometri

- Şirketler Muhasebesi

- Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı

- İhracat ve İthalat Yönetimi

- Bütünleşik Pazasr4lama İletişimi

- Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi

- Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Uluslararası Ticaret ve Finans bölümünden mezun olan öğrenciler ticari operasyonlarda görev alırlar. Süreçleri hızlandıran envanterlerin belirlenmesi ve temin edilmesi, ardından gerekli işlemlerin gerçekleştirerek ticari ve finansal dengeyi kurmak ile yükümlüdür.



Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü mezunları kariyerlerinde pek çok iş imkanına sahiplerdir. Özellikle dış ticaret faaliyeti gösteren firmalarda, yabancı sermayeli şirketlerde ticaret uzmanı görevinde çalışabilirler. Bunun dışında Ticaret Borsası, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kurumlarda da çalışma imkanına sahiplerdir. Bunlar dışında Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü mezunlarının çalışacakları alanlar şunlardır:



- Lojistik Şirketleri

- Uluslararası Firmaların Dış Ticaret Departmanlarında

- Sigorta ve Banka Şirketlerinde

- Borsa Aracı Kurumlarda çalışma imkanına sahiplerdir.