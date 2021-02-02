Unıcef Nedir, Ne İş Yapar? Unıcef'in Açılımı, Görevleri Ve Amaçları Nelerdir?

UNICEF dünya çapında önemli bir kurumdur. Belli başlı bazı kurumlarla çalışmak suretiyle açılımı da bulunur. Temel anlamda ise dünya çapındaki çocukları hedef alan ve onlara yardım eden bir kurum şeklinde ön plana çıkmaktadır. Pek çok ülkenin üye olması ile beraber ortaklaşa yürütülen bir fondur.

UNICEF Nedir?

Özellikle dışlanmış ya da pek çok açıdan zor durumda olan çocukların eşit yaşaması, gelişimi ve özgürlüğü için görev yapan kuruma Unicef denmektedir. Pek çok kişide internet üzerinden Unicef nedir sorusunu merak ederken, bu kurumun yaptığı görevleri hakkında bilgi almaya çalışıyor. Toplamda 156 ülkede Ofisi bulunan Unicef, aynı zamanda 194 ülkede aktif olarak görev gerçekleştirmektedir. Böylece zor durumda olan ve yardıma muhtaç çocuklar için, etkin bir görev üstlenir.

UNICEF Ne İş Yapar?

Unicef direkt olarak çocuklara destek olmak, onları zor durumdan kurtarmak ve eşit şekilde yaşamalarını sağlamak amaçlı bir fon olarak öne çıkıyor. Dünya ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda aktif şekilde görev alan Unicef, maddi ve manevi çocuklara destek olan bir kurumdur. Milletler Cemiyeti'ne bağlı olarak bir fon şeklinde de öne çıkması ile beraber, çocuklar için bu konuda her ülkenin yönetimi ile eşzamanlı tüm görev alır. Bu doğrultuda çocuk haklarını desteklemek ve bunun için bireyler ile özel sektörden destek sağlamak en önemli görevleri içerisinde yer almaktadır.

UNICEF'in Açılımı, Görevleri ve Amaçları Nelerdir?

UNICEF’in açılımı, ‘Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ şeklinde öne çıkıyor. Bu açılım ile beraber Birleşmiş Milletlere bağlı olarak görev üstlenir. Buradaki temel görev ise çocukların hak ve hukukunu korumak, onları zor durumdan kurtarmak ve maddi manevi destek olmak şeklinde ifade edilebilir. Bu durum dünyanın bütün farklı ülkelerinde yapılan çalışmalar eşliğinde gerçekleşir.

Farklı kurumlardan, bireysel ya da değişik sektörlerden elde edilen kaynaklar eşliğinde, bu kaynaklar dünyanın bütün farklı ülkelerindeki çocuklar için kullanılır. Zor ve dışlanmış durumda olan, yaşatılması gereken, korunması ve gelişimi konusunda yardım gereken tüm çocuklar için görevler en önemli amaçtır. Bunun için eğer ihtiyaç duyulur ise ilgili bölgedeki kolluk kuvvetlerinden ve yönetimden destek alınır.