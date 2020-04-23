Yalnız Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Yanlız Mı Yoksa Yalnız Olarak Mı Yazıyor? Yalnız Kelimesinin Doğru Yazılışı

Yalnız kelimesinin doğru yazımı son günlerde oldukça fazla araştırılmaktadır. Kelimenin doğru yazımı Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerinde de geçmektedir.

Yalnız TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Yalnız kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı Yalnız şeklindedir. Kelime a dan sonra n ile değil l ile yazılır. Yalın kelimesinden türetilmiştir. Dolayısıyla doğru yazılış şekli yalnız şeklindedir.

Yalnız Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

Yalnız kelimesinin doğru cümlesine bir örnek;

"Bugün yalnız başıma hiç bilmediğim bir yolda yürüyordum. "

Yalnız kelimesinin yanlış cümlesine bir örnek;

"Uzun günlerden beridir kendimi çok yanlız hissediyorum. "

Yalnız Nedir?

Yalnız demek; tek başına yanında veya etrafında hiç kimse olmayan demektir. Yalın olma durumudur.