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    HaberlerEğitim Haberleri Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) nedir? LGS YEP taban puanları açıklandı mı?
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    16.07.2020 - 10:54 |

    Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) nedir? LGS YEP taban puanları açıklandı mı?

    LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce adayın merak ettiği sorular arasında yer alan Yerleştirmeye Esas Puan nedir sorusu gündeme geldi. Sonuçların açıklanmasının ardından sınavla öğrenci alan okullar için Yerleştirmeye Esas Puanlar adaylar ve veliler tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki LGS YEP taban puanları açıklandı mı?

    Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) nedir? LGS YEP taban puanları açıklandı mı?

    LGS sonuçları adayların erişimine açıldı. Binlerce öğrenci ve aileyi yakından ilgilendiren LGS sınavının açıklandığının duyurulmasının ardından Yerleştirmeye Esas Puan olarak bilinen YEP puanları araştırılmaya başladı. LGS sonuç ekranı üzerinde YEP puan tabanları hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2020 Taban puanları ve tercih kılavuzu henüz yayımlanmazken kılavuzun yayınlanmasının ardından adaylar bulundukları illerdeki liselerin taban puanları ve YEP puanlarını görüntüleyebilecek

     YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir.

    YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR LİSTESİ 2019 

    2020 Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından 2020 yılı taban puanları ve yerleştirmeye esas puana göre öğrenci alacak okulların yüzdelik dilimleri ve taban puanları erişime açılacak

     

    Ata Demirer menemenin püf noktasını anlattıSosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.
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