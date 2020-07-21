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Â GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde en Ã§ok can ve mal kaybÄ±na yol aÃ§an doÄŸa olaylarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda deprem yer alÄ±yor. Ã–zellikle Pasifik deprem kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinde bulunan Ã¼lkeler diÄŸer Ã¼lkelere oranla daha fazla risk altÄ±ndadÄ±r. KasÄ±rga olaylarÄ±nÄ±n yÃ¼zde doksanÄ± ise Amerika'da gerÃ§ekleÅŸmektedir.

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Â YÄ±kÄ±cÄ± DoÄŸa OlaylarÄ± Nelerdir?

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Â 1- Deprem: Tektonik, volkanik ve Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼ depremler gibi birÃ§ok Ã§eÅŸidi bulunan bu doÄŸa olayÄ± faylarÄ±n oluÅŸmasÄ±yla meydana gelir. DÃ¼nyadaki depremlerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu tektonik olup yangÄ±n, heyelan ve tsunami gibi diÄŸer felaketlere yol aÃ§abilir. Her yÄ±l yer kÃ¼rede yarÄ±m milyona yakÄ±n deprem yaÅŸanmakta ancak bunlarÄ±n beÅŸte biri hissedilmektedir. Bu zamana kadar Ã¶lÃ§Ã¼lmÃ¼ÅŸ en ÅŸiddetli deprem 9.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde Åžili'de gerÃ§ekleÅŸti. En uzun sÃ¼ren deprem ise Endonezya'da meydana gelmiÅŸ ve toplam 10 dakika sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

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Â 2- Sel: Su taÅŸkÄ±nlarÄ± doÄŸal ve yapay nedenlerle ortaya Ã§Ä±kar. Ani seller dÃ¶rt- beÅŸ saat iÃ§erisinde sona erer. Bir hafta boyunca devam eden seller ise Ã§ok daha fazla can ve mal kaybÄ±na neden olabilir. DÃ¼nya genelinde yaÅŸanan sellerin en bÃ¼yÃ¼k nedeni uzun sÃ¼reli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sonunda nehir yataklarÄ±nÄ±n taÅŸmasÄ±dÄ±r. Ã‡arpÄ±k kentleÅŸme gibi beÅŸeri faktÃ¶rler de bu felakete yol aÃ§abilir.

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Â 3- Volkanik patlamalar: Ã–zellikle dÃ¼nyanÄ±n merkezi konumundaki noktalarda ani Ä±sÄ± yÃ¼kseliÅŸleri volkanik patlamalara neden olur. DÃ¼nyada 500'den fazla aktif volkan bulunmaktadÄ±r.

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Â YÄ±kÄ±cÄ± DoÄŸa OlaylarÄ±ndan Korunmak Ä°Ã§in Ne YapÄ±lmalÄ±dÄ±r?

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Â 1- Depremden korunmak iÃ§in: Hem TÃ¼rkiye'de hem de dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde depreme dayanÄ±klÄ± binalarÄ±n yapÄ±mÄ±na hÄ±z verildi. AynÄ± zamanda deprem eÄŸitimlerine katÄ±lan kiÅŸiler olasÄ± bir felakete karÅŸÄ± bilinÃ§leniyor. Eski binalarÄ± kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kapsamÄ±nda yenilemek de alÄ±nacak en Ã¶nemli tedbirlerin baÅŸÄ±nda geliyor. Son olarak sÄ±ÄŸÄ±nma ve toplanma yerleri her yerde arttÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

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Â 2- Sel felaketinden korunmak iÃ§in: Sel riski altÄ±nda olan tÃ¼m yerleÅŸim yerlerinin alt yapÄ± sistemleri yenilenmeli ve gÃ¼Ã§lendirilmelidir. Dere yataklarÄ±na ve yakÄ±nlarÄ±na ev yapmaktan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Kaygan ve Ä±slak zemin Ã¼zerindeki yapÄ±larÄ± baÅŸka bir yere taÅŸÄ±mak da alÄ±nacak Ã¶nlemlerden bir diÄŸeridir.

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Â 3- Volkanik patlamalardan korunmak iÃ§in: Volkanik patlamalar da diÄŸer yÄ±kÄ±cÄ± felaketler gibi bir anda olur ve Ã¶nlenemez. Bu nedenle volkanlarÄ±n yakÄ±nÄ±nda konut yapÄ±lmamalÄ±. TÃ¼m felaketler iÃ§in tatbikatlar dÃ¼zenlenmeli ve bilgilendirici broÅŸÃ¼rler hazÄ±rlanmalÄ±dÄ±r.

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