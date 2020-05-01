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    HaberlerEğitim Haberleri YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 YKS sınav tarihinde son durum ne?
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    01.05.2020 - 21:58 |

    YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 YKS sınav tarihinde son durum ne?

    Milyonlarca öğrenci YKS'yi heyecanla bekliyorlar. Corona virüs nedeniyle YKS'nin tarihi ertelenmişti. YKS'nin ertelenmesinden sonra öne alınacağı iddiası gündeme geldi.Öğrenciler ise sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki YKS ne zaman 2020? YKS öne alınacak mı? İşte detaylar...

    YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 YKS sınav tarihinde son durum ne?

    Corona virüs salgınından dolayı birçok sınavın tarihinde değişiklik yapıldı. Ertelenen sınavlar arasında YKS de bulunuyor. YKS'nin yapılacağı tarih 25-26 Temmuz'a ertelenmişti. Gündemde YKS'nin öne çekileceğiyle ilgili iddialar yer alıyor. Peki YKS ne zaman yapılacak, önemi çekilecek 2020?

    YKS NE ZAMAN?

    Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ile ilgili de karar alındı. Karara göre YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak. TYT (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de TYT'nin (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT'nin (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacağına dikkat çekmişti.

    YKS OTURUMLARI ÖNE Mİ ÇEKİLECEK?

    YKS hazırlıkları devam ederken sınavın tarihiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada dolaşan “2020 YKS'nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı” iddialarına resmi bir yanıt arayan adaylar, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın açıklama yapıp yapmadığını araştırıyor. Henüz YKS tarihinin değişmesiyle ilgili yetkili kurumdan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.

    YKS konuları MEB ile hazırlanacak

    YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS konularıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:"YKS’de sorulacak müfredat ile ilgili önceliğimiz bugünün gerçeklerinin yansıdığı birşekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir. Yükseköğretime giriş sınavlarının ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır."

    Yeni takvim yaz okulundan sonra belli olacak
    Yeni öğretim takvimi ile ilgili Saraç “Yaz okulunun bitiş tarihleri gözönünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimini belirleyeceğiz. Bu hususta da geçmiş yıllarda sıradışı durumlarda gerçekleştirdiğimiz uygulamalar ve tecrübeler ışığı altında bu konuyu rahatlıkla yönetebileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kontrolden çıkan bir durum sözkonusu olmadan inşallah bu olağanüstü zor süreci yöneteceğiz ve en az hasarla atlatacağız." demişti.

    Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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