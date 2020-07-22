Z Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi Z Olan Bitkiler

Hem genel kültür açısından hem de değerlendirilen farklı oyunlar için z harfi ile başlayan bitki ve meyvelerin yanı sıra çiçekler büyük öneme sahiptir. Türkiye'de yerleştirilmeleri ile beraber dünyanın pek çok farklı yerinde de yetişen bu kaynaklar, internet üzerinden çok sık araştırılıyor.



Z Harfi ile Başlayan Bitkiler



Evde yetiştirilen ya da tarla ile beraber dışarıda doğal ortamda yetişen birçok farklı z harfi ile başlayan bitkiler bulunmaktadır. Bitkilerin bazıları ayrıca fayda açısından kullanmakta bazıları ise süs amaçlı değerlendirilmektedir.



- Zakkum (ağu ağacı)

- Zambak,

- Zencefil,

- Zerdeçal,

- Zeytin,



Bu şekilde z harfi ile başlayan bitkiler Türkçedeki okunuşu üzerinden farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Bazıları gündelik yaşamda yoğun şekilde tüketilen kaynaklar arasında yer alıyor. Bazıları ise şifa amaçlı alternatif tıp konusunda değerlendirilir.



Z Harfi ile Başlayan Çiçekler



Aslına bakılırsa z harfi ile başlayan bitkiler ve çiçekler birbirlerini benzerlik göstermektedir. O yüzden z harfi ile başlayan bu kaynakların ortak şekilde ele alındığını söylemek mümkün.



- Zerrin çiçeği,

- Zakkum,

- Zeytin çiçeği,

- Zambak,



Bu şekilde farklı yerlerde z harfi ile başlayan çiçekleri kullanabilirsiniz. Özellikle oyun oynarken ya da başka yerlerde genel kültür amaçlı değerlendirmeniz mümkün. Diğer taraftan doğanın farklı yerlerinde rengarenk şekilde bulunan bu çiçekler, süs amaçlı da birçok yerde kullanılmaktadır.



Z Harfi ile Başlayan Meyveler



Bazı farklılıkların dışında aynı şekilde bitki ve çiçeklerde olduğu gibi meyveler adına z harfi ile başlayan kaynaklar ortak bir şekilde ele alınabilmektedir.



- Zerdali,

- Zhe meyvesi,

- Zig zag vin meyvesi,

- Zeytin,

- Zerdeçal,

- Zencefil,



Birbirinden farklı lezzetleri bulunan ve değişik mevsimlerde yetişen meyveler, bütün bir yıl boyunca Türkiye'de tüketilebilmektedir. Bazı meyveler ise Türkçede çok bilinmez ancak Z harfi üzerinden bu şekilde dile getirilir.



Değişik amaçlar doğrultusunda Z harfi ile başlayan bitki ve meyvelerin yanı sıra çiçekleri kullanabilirsiniz. Genelde Z harfi üzerinden ele alınan bu kaynakların bir kısmı ortak şekilde değerlendirilir. Böylece genel kültür açısından başta isim şehir oyunları olmak üzere birçok farklı yerde kullanabilirsiniz. Ancak unutulmamalı ki bunlar z harfi üzerinden Türkçedeki yazılışları ve okunuşlarıdır. Farklı ülkelerde değişik harfler ile başlayan kaynaklar olarak öne çıkıyor.