Zeyn İsminin Anlamı Nedir? Zeyn Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Zeyn, Arapça kökene sahip bir isimdir. Zeyn kelimesi Osmanlıcada da sık kullanılan kelimelerdendir. Zeyn eski dönemlerde olduğu gibi günümüzde de erkek bebeklerde kullanılan isimler arasındadır.



Zeyn İsminin Anlamı Nedir?



Zeyn Arapçadan dilimize geçerek yerleşen kelimelerdendir. İsmin oldukça merak edilen anlamı ise bezek, bezenmek, süs ve süslü anlamlarını taşımaktadır. Güzel bir anlam taşıyan zeyn erkek bebekler için kullanılmaktadır. Farklı bir isim arayışında olanlar için de uygun olan Zeyn nadide isimlerden biridir. Ayrıca yumuşak bir telaffuza sahip Zeyn farklı, güzel anlamı olan ve fonetik isimlerdendir.



Zeyn İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Yeni doğacak bebeklerine Zeyn adını vermek isteyenler ismin Kuranda geçip geçmediğini de merak etmektedir. Dünyaya gelecek bebekleri için isim arayışına girdiklerinde seçtikleri adın dini açıdan da uygun olmasını istiyorlar. Zeyn ismi Arapça kökenli bir kelimedir fakat Kuran'ı kerimde geçmemektedir. Yeni doğan bebeğine Zeyn ismini vermek isteyenler için se bu ismin kullanılmasının dinen bir sakıncası yoktur. Kuran-ı kerimde yer almasa da anlamı güzel bir kelime olması nedeniyle dini açıdan uygundur.