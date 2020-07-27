Zincirleme İsim Tamlaması Nedir, Özellikleri Nelerdir? Örnekler İle Konu Anlatımı

İsim tamlamaları kendi içerisinde 4 çeşide ayrılır. Bu tamlamalardan birisi de zincirleme isim tamlamasıdır. Zincirleme isim tamlamaları iki ya da daha çok isim tamlamasının iç içe kullanıldığı bir tamlama çeşididir.

Zincirleme İsim Tamlaması Nedir?

Zincirleme isim tamlaması iki veya daha fazla isim tamlamasının beraber kullanılması ile oluşmaktadır. Aslında başlı basına bir isim tamlaması diyemeyiz. Zincirleme isim tamlamasında bazen tamlayanın bazen de tamlananı bazen ise her ikisi de bir isim tamlaması olabilmektedir. Yani zincirleme isim tamlamasında iki isim tamlamasından daha fazla isim tamlamaları bulunmaktadır. Buradaki isim tamlamalarının belirtili veya belirtisiz isim tamlaması olup olmadığı fark etmez.

Zincirleme isim tamlamalarında isminin zincirleme olarak belirtilmesinin sebebi daha önceden oluşmuş isim tamlamalarının yeni bir unsur olarak tamlayan veya tamlanan olarak ekleniyor olmasıdır.

Zincirleme İsim Tamlamasının Özellikleri

İsim tamlamaları dilimiz açısından çok önemlidir. İsimler bazen cümle içerisinde bir varlığı tek başlarına belirtemez. Bu nedenle isim tamlamaları kullanılır. İsim tamlamaları 4 çeşittir. Bunlar; belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, takısız isim tamlaması ve zincirleme isim tamlamasıdır. İsim tamlamalarının birbirinden farklı pek çok özellikleri bulunmaktadır. Zincirleme isim tamlamasının özellikleri ise şunlardır:

- En az üç ismin birleşmesi ile oluşan isim tamlamasına denir.

- Bir isim tamlamasının başına veya sonuna isim getirilerek oluşan bir tamlama çeşididir.

- İki isim tamlamasının bir araya gelmesi ile oluşabilir.

- Tamlanan ise mutlaka tamlanan eki almalıdır.

Zincirleme İsim Tamlaması Örnekler İle Konu Anlatımı

İsim tamlamaları hakkında pek çok örnek vermek mümkündür. Kişiler genellikle günlük hayatta cümle içerisinde pek çok isim tamlaması kullanırlar. Fakat pek çoğumuz bunun farkında değildir. Bu nedenle cisim tamlamaları cümle içerisinde kullanımı dilimiz açısından çok önemlidir. İsim tamlaması çeşidi olan zincirleme isim tamlaması ile ilgili örnekleri, şu şekilde verebiliriz: - Öğrencilerin sınav sonuçları bugün açıklandı.

Bu cümlede bulunan zincirleme isim tamlaması ''öğrencilerin sınav sonuçları'' olmaktadır.

- Edebiyat sanatının sorunları ele alındı.

Buradaki zincirleme isim tamlaması ise ''edebiyat sanatının sorunları'' olmaktadır.

- Sağlık bakanının görevleri hakkında bilgi verdi.

Buradaki zincirleme isim tamlaması ise ''sağlık bakanının görevleri'' olmaktadır.