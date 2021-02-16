100. yılda hedef 1 milyon denizci

Bugüne kadar verilen ‘amatör denizci belgesi’ sayısı 822 bin 824 olurken, bu sayının Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’e kadar 1 milyona ulaştırılması amaçlanıyor.

1 milyon amatör denizci hedefine ulaşmak için elektronik ortamdaki eğitim programının yanısıra liman başkanlıklarında ve bakanlığın merkez teşkilatında teorik ve uygulamalı eğitim programları bulunuyor. Eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olanlara belgesi veriliyor.

Deniz yolu taşımacılığı, dünya genelindeki taşımacılık faaliyetinin yüzde 84’ünü oluşturuyor. Ayrıca bir ürünü deniz yoluyla taşıma, demir yoluna göre 3 kat, kara yoluna göre 7 kat, hava yoluna göre 21 kat daha ekonomik olduğu için de tercih ediliyor.