1000 TL Pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranı! Sosyal Yardım Pandemi başvuru sonucu ne zaman açıklanıyor?

Pandemi sosyal yardım başvuruları alınmaya devam ediyor. 3. faz kapsamında e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan 1000 TL Pandemi sosyal yardım ödemelerinde başvuruların ne zaman sonuçlanacağı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zahra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada 3. faz ödemelerinin dinamik bir süreç olacağı ve sonlanmayacağını duyurmuştu. Peki Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3. faz kapsamında e-Devlet üzerinden alınmaya devam eden Pandemi Sosyal Yardım başvuruları sürekli olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Başvuruda bulunan kişi hakkında birtakım araştırmalar yapıldıktan sonra gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığına göre Pandemi sosyal yardım ödemesi yapılıyor.

BAKAN SELÇUK ARABASI OLANDA ARSASI OLANDA BAŞVURUYOR

3. faz başvurularının başlamasının ardından geçen kısa süre zarfının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada arsası, arabası ve 100 Büüykbaş Hayvanı olanda başvuruyor açıklamasında yapmış. Başvuruların değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra ödeme işleminin gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU DURUMU SORGULAMA EKRANI