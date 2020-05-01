1000 TL Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? 3. faz Pandemi sosyal yardım ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, nasıl sorgulanır?

Pandemi Sosyal Yardım parası ödemeleri konusunda araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. 1. ve 2. faz ödemeleri Nisan ayının ilk haftasında ve Nisan ayının ortasında gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi ailelere 1000 TL değerinde nakdi yardım ödemesi PTT aracılığı ile yapıldı. PTT önünde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle ödemelerin PTT görevleri ve kolluk kuvvetleri aracılığı ile dağıtılacağı duyuruldu. 3. Faz ödemeleri kapsamında 20-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurular alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 3. faz Pandemi sosyal yardım başvurusunda bulunanların sayısı 4.5 milyon olarak açıklandı. Peki Pandemi Sosyal Yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 1000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.