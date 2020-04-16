1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır,kimler alacak? e-Devlet sosyal yardım başvurusu! 1000 TL yardım ne zaman verilecek?

1000 TL sosyal yardım ödemelerin 2 milyondan fazla haneye yapıldı. İlk ödemlerinin yapılmasının yanı sıra 2.ve 3.faz ödemelerin yapılacağı açıklandı. Vatandaşlar ise sosyal yardım başvurularının nasıl yapılacağını kimlerin ödeme alacağını büyük bir merakla araştırmaya başladı. Peki sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? İşte 1000 TL sosyal yardım ödemesiyle ilgili detaylar...

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI 2.FAZ İÇİN BAŞVURU YAPILACAK MI?

Sosyal yardım parası ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde açıklama gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, 1. fazda olduğu gibi vatandaşların herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti.

YARDIMLAR NASIL ALINACAK?

Bakan Selçuk, yardımların evlere götürüleceğini açıkladı.

SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ