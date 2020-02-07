102 milyon dolar startup’lara aktı

Startups.watch kurucusu Serkan Ünsal, yatırımların yüzde 72’sinin 10 girişime yapıldığını belirterek, Getir, Dream Games, Volt Lines, Picus Security, oBilet, Birleşik Ödeme, Mutlubiev, Armut, Martı ve Dekopasaj’ın toplam yatırımın yüzde 72’sini aldığını söyledi. 84 girişim ise toplam yatırımın yüzde 28’ini alabildi. Adet olarak en çok yatırım fintek’lere yapıldı. 2019’da, Türkiye’de 17 fintek girişimi yaklaşık 8.4 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım alanlar, Akaunting, Bankalarım, BiLira, Birleşik Ödeme, ComPay, Endeksa, Figopara, idverif, kassa, Kobaküs, manibux, manim, Metamorfoz, Moneymo, öde.al, Payfull ve paym.es oldu.



TÜBİTAK destekleri



Serkan Ünsal, TÜBİTAK ve KOSGEB’in 2019’da fikir aşamasında 985 girişime toplamda 8.6 milyon dolar devlet teşviği verdiğini dile getirerek, ancak fikir aşamasında yatırım alan bir girişim olmadığını kaydetti. Ünsal, “Kobi ve büyüme aşamalarında ise yatırımcılar 91 girişime 95 milyon dolar yatırım yaptı. TÜBİTAK ve KOSGEB bu aşamalardaki 983 girişime 24 milyon dolar devlet teşviği verdi” diye konuştu.



Yeniden birinci ligdeyiz



Dünyadaki durumla ilgili de bilgi veren Ünsal, “Geçen yıl dünyada melek ve VC’ler (girişim sermayesi) girişimlere 294 milyar dolar yatırım yaptı.



Bu yatırım pastasının yüzde 66’sı ise Amerika, Çin ve Hindistan’daki girişimlere yapıldı. Diğer ülkeler ise pastanın yüzde 24’ünü paylaştı. Amerika’daki girişimler 124 milyar dolar, Çin’deki girişimler 53 milyar dolar, Hindistan ise 16 milar dolar yatırım aldı” diye konuştu. Türkiye, melek ve VC yatırımları açısından 2018 yılını ikinci ligde tamamlamıştı. 2019 yılında ise 102 milyon dolarlık yatırımla tekrar 1. lige yükseldi ve 36 Avrupa ülkesi arasından 20. sırada yer aldı. Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise İsrail ve BAE’den sonra üçüncü sırada. Yurt dışındaki Türklerin kurduğu girişimlerden 35’i, 2019’da 213 milyon dolar yatırım aldı. Bu girişimlerden en büyük yatırımı alanlar ise sırasıyla Blueground, Plentific, Carbon Health, Firefly, Hazelcast, BillionToOne, Socio, Bunch, NormShield ve NarrativeDx oldu.