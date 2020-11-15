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15.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

2 bin marka gıda fuarına katılacak

Gıda sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, kapılarını açıyor.

2 bin marka gıda fuarına katılacak

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu, Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği ve Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar, 25 - 28 Kasım arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Binlerce satın almacının katılımının yanı sıra farklı ülkelerden 2 binin üzerinde markaya ev sahipliği yapacak olan fuar, ülke milli katılımlarıyla da dikkat çekiyor.

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