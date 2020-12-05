30 girişimci kadına 765 bin TL’lik hibe

Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirdiği ikinci hibe programına imza atıyor. 2021 yılında Ocak-Mart ayları içinde ikincisi düzenlenecek olan Kız Kardeşim Hibe Programı dört aşama halinde gerçekleştirilecek.



Online eğitim



Dört aşamadan oluşan programın başvurularının ilk şartı, Kizkardeşim.net web sitesi üzerinden online eğitimlerini tamamlayarak sertifika almak. Başvurunun ardından teknik elemeden geçen kadınlardan il bazlı en yüksek puanı alan katılımcılar, online olarak gerçekleştirilecek Hibe Programı Kampı’na davet edilecek. 2 gün sürecek olan kampta, kadınlara yönelik hızlandırıcı eğitimler gerçekleştirilecek. Final jüri değerlendirmesinde, hibe alma kriterlerine göre en yüksek puanı alan 30 kadın, iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak. Hibe Kampı’nın son gününde online final töreni gerçekleştirilecek.



81 ilden seçilecek



Program ile yeme-içme sektörüne yönelik çalışan, işletme sahibi kadınların işletmelerini geliştirebilmeleri için Kız Kardeşim Projesi kapsamında 81 ilden seçilecek 30 girişimci kadının ürettikleri lezzetlerin tanıtılması ve sosyo- ekonomik konumlarının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Program ile yeme-içme sektörüne yönelik çalışan kadınlara markalaşmanın yanı sıra eğitim desteği de verilecek.



Girişimci müfredatı



2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesi, Türkiye’de bugüne kadar 81 ilde 50 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Kız Kardeşim Projesi kapsamında kadınlara bireyler için finansal bilinç, bilişim, iletişim ve girişimcilik müfredatında eğitimler veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri, temel finansal hizmetleri tanımaları, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması amaçlanıyor.



