6 ayda rekor geldi hedefe kilitlendi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Güçlü büyümesini 2020’nin ikinci çeyreğinde de sürdüren Turkcell Grubu, yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.5 artışla 13 milyar 582 milyon TL’ye çıkararak en iyi ilk 6 ay gelirlerini elde etmiş oldu” dedi.

Erkan, düzenlediği online basın toplantısında Turkcell’in 2020 yarıyıl sonuçlarını değerlendirdi.

Dijital operatör Turkcell’in 2020’nin ilk 6 ayında, Kovid - 19 etkilerine rağmen güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar elde ettiğini ifade eden Erkan şirketin FAVÖK’ünün 5 milyar 633 milyon TL, ilk 6 aydaki net kârın ise 1 milyar 724 milyon TL olduğunu açıkladı.

1 milyon müşteri

Murat Erkan, Turkcell olarak yılın ikinci çeyreğinde 144 bin faturalı net müşteri kazanarak faturalı müşteri bazını yüzde 63’e çıkardıklarını belirterek, “2020’nin ikinci çeyreği Kovid-19 etkisinin en yoğun görüldüğü dönem oldu. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına her yerde uyduk ama müşterilerimizle aramıza mesafe koymadık. Sonuç olarak yılın ilk yarısında toplam 822 bin faturalı net müşteri daha Turkcell’i tercih etti” bilgilerini verdi.

Aynı dönemde toplam abone sayısının 795 bin kişi arttığını aktaran Erkan, böylece 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedefinin yaklaşık yüzde 80’ini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Erkan, “Halkımızın Turkcell’e gösterdiği bu teveccüh bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Biz sağlam iş modelimiz ve etkin finansal risk yönetimi disiplinimizle bu süreçten de güçlenerek çıktık. Yılın ilk 6 ayında konsolide gelirlerimizi 13 milyar 582 milyon TL’ye çıkarırken, tüm metriklerde yıl sonu için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda koşmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cihaz satışı fırladı

Erkan, Turkcell’li olsun olmasın herkesin alışveriş yapabildiği Turkcell’in dijital kanalları üzerinden gerçekleşen işlemler ile cihaz alımlarının, yılın ilk 6 ayında rekor seviyelere ulaştığını vurguladı.

Turkcell.com.tr ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden yapılan akıllı cihaz satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre büyük artış yaşandığını ifade eden Erkan, “Geçen yılın 12 aylık toplamında gerçekleşen satış hacmine, 2020’nin ilk 3 ayında ulaşmış olduk. Aynı dönemde dijital kanallardan yapılan Superonline Fiber ve Superbox başvurularında ise bir önceki döneme göre 11 kat artış yaşandı” dedi.

Dijitalleşmeye tam destek var

Dijitalleşmenin artık şirketlerin birinci önceliği haline geldiğini belirten Erkan, “Dijitalleşmeyen şirketler işlerine devam edemez hale geldi. Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme yolculuğunda kurumlarımızın dijitalleşme yolculuğuna Turkcell olarak destek veriyoruz. Veri merkezlerimizden siber güvenlik çözümlerimize, bulut servislerimizden entegre endüstriyel çözümlerimize kadar kurumların ihtiyaç duydukları tüm çözümleri uçtan uca onlara sunuyoruz” dedi.

İstihdam artacak

Turkcell’in Kovid-19 döneminde artan müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, 2020’nin ilk altı ayında 3 bin 149 kişiye istihdam sağladığını anlatan Erkan, Turkcell’in yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketleri ile birlikte 22 bini aşkın kişiye istihdam sağladığını söyledi. Erkan, istihdama ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefimiz var. Dijitalleşme ile gelen ‘zor işlerde çabuk ustalaşma’ gereksinimi, esnek ve çevik takımların önemini artırıyor. Günümüzde çok yönlü yetenekler aranıyor. İstihdam politikamızda; vazgeçmeden sonuca ulaşacak, hayallerinin peşinden koşacak, teknoloji yatkınlığı yüksek, yeni koşullara hızlı adapte olabilecek yetenekleri Turkcell bünyesine katmak, ana amacımız.”