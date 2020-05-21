800’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

30 Eylül’e kadar geçici olarak eşya bazında değişen oranlarda yüzde 30’a kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük ilave gümrük vergisi uygulanacak. Karar kapsamındaki bazı ürünler şöyle:



İş makinesi, vinç, beton karıştırma ve pompa araçları, püskürtme makineleri, yiyecek ve içecek imal makineleri, paketleme ve ambalaj makineleri, metal işleme makineleri, enjeksiyon makineleri, tarım makineleri, süt sağma makineleri, tel kesme işleme makineleri, kağıt işleme makineleri, torna tezgahları, yassılaştırma tezgahları, delme tezgahları, taşlama tezgahları, lehim ve kaynak makineleri, otomatik satış makineleri, ciltleme makineleri, baskı makineleri, büro makineleri, hava ve sıvı pompaları, kompresörler, dikişli dikişsiz çelik borular, gemi zincirleri, demir çelikten tel ve kablolar, demir çelik levha, depo-sarnıçlar, inşaat malzemesi, elektrik teçhizatı, mermer, granit, traverten, radyatörler, alüminyumdan teller ve kablolar, alüminyumdan şerit ve levhalar, alüminyum folyo, elektrik akümülatörleri, ateşleme bujileri, dikiz aynaları, kornalar, fren balataları, krikolar, kauçuk ve plastikten boru ve hortumlar, römorklar, gaz sıvı ve elektrik sayaçları, PVC kaplamaları ve levhalar, fişekler, fotokopi baskı ve yazı kağıtları, kontak lensler, cam eşyalar, şerit metreler, su ısıtıcıları, projeksiyon perdeleri, televizyon alıcı cihazları, hoparlörler, elektrikli işaret cihazları, basküller, termometreler, yarı mamul deriler, mantar eşya.