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18.12.2020 - 18:00 | | AA

ABD, 60'tan fazla Çinli firmayÄ± kara listeye aldÄ±

ABD Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, "ulusal gÃ¼venliÄŸi koruma" gerekÃ§esiyle aralarÄ±nda mikroÃ§ip Ã¼reticisi UluslararasÄ± YarÄ± Ä°letken Ä°malat Åžirketi'nin (SMIC) de bulunduÄŸu 60'tan fazla Ã‡inli ÅŸirketi kara listeye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

ABD, 60'tan fazla Çinli firmayÄ± kara listeye aldÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu ÅŸirketlerin belirli ABD teknolojilerini edinme kabiliyetinin sÄ±nÄ±rlanacaÄŸÄ±, ABD'li ihracatÃ§Ä±larÄ±n bu ÅŸirketlere satÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in lisans baÅŸvurusu yapmasÄ± gerekeceÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, SMIC'in yanÄ± sÄ±ra 60'Ä±n Ã¼zerinde ÅŸirketin ABD'nin ulusal gÃ¼venlik veya dÄ±ÅŸ politika Ã§Ä±karlarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len eylemleri nedeniyle kara listeye eklendiÄŸi kaydedildi.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, bu ÅŸirketler arasÄ±nda; Ã‡in'deki insan haklarÄ± ihlallerine imkan tanÄ±yan, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki silahlanmayÄ± ve hukuka aykÄ±rÄ± denizcilik iddialarÄ± destekleyen, Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusu'nun programlarÄ±nÄ± desteklemek iÃ§in ABD menÅŸeli mallarÄ± satÄ±n alan kuruluÅŸlar ile ABD'nin ticari sÄ±rlarÄ±nÄ± Ã§almaya teÅŸebbÃ¼s eden kuruluÅŸlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

ABD Ticaret BakanÄ± Wilbur Ross ise konuya iliÅŸkin deÄŸerlendirmesinde "GeliÅŸmiÅŸ ABD teknolojisinin, giderek daha savaÅŸÃ§Ä± bir hasÄ±mÄ±n ordusunu oluÅŸturmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz." yorumunu yaptÄ±.

Pfizer ve BioNTech aÅŸÄ±sÄ±nÄ± olduktan sonra bayÄ±ldÄ±ABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aÅŸÄ±sÄ± olduktan sonra gazetecilere açÄ±klama yapan Tiffany Dover adlÄ± hemÅŸire, rahatsÄ±zlanarak canlÄ± yayÄ±nda bayÄ±ldÄ±. HemÅŸirenin yardÄ±mÄ±na meslektaÅŸlarÄ± koÅŸtu.
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