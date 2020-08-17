ABD durmuyor! Kara listeye alındı

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Huawei'nin ABD teknolojisiyle yazılımının kullanıldığı yarı iletken çip alımlarını engellemeyi amaçlayan ve mayıs ayında uygulamaya konan kısıtlamaların genişletildiği bildirildi.

Huawei'nin 21 ülkedeki 38 iştirakinin de ekonomik kara listeye alındığı belirtilen açıklamada, şirket ve iştirakleri için ihracat kontrolüne tabi ögeleri içeren işlemlere yönelik lisans alma şartı getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kısıtlamaların, Huawei'nin Amerikan teknolojisi kullanılarak geliştirilen elektronik parçaları elde etmek için ABD ihracat kontrollerini aşma girişimlerini engellediği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu düzenlemeyle, Huawei'nin ABD yazılım ve teknolojisiyle geliştirilen çipleri temininin daha da kısıtlandığı ifade edildi.

"Müttefiklerimizi bize katılmaya davet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Huawei ve iştirakleri, ABD teknolojisine erişimini kısıtladığımız için Amerikan teknolojisinden yararlanmak amacıyla ülkenin ulusal güvenliğine ve dış politika çıkarlarına zarar verecek şekilde çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Huawei'yi Çin Komünist Partisi'nin bir kolu olarak gördüklerini ve bunu dikkate alarak hareket ettiklerini ifade etti.

Pompeo, "ABD, ülkenin ulusal güvenliğini ve uluslararası istikrarı tehdit eden faaliyetleri nedeniyle Huawei'ye ihracatını sınırlamaya devam edecek. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı bize katılmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi Mayıs 2019'da ekonomik kara listeye almıştı. Son olarak eklenen şirketlerle birlikte kara listeye alınan Huawei iştiraki şirketlerin toplam sayısı 152 ulaştı.