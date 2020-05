ABD’li devden Türk oyununa milyar dolar

Türk oyun firması Peak Games, milyar dolarlık bir satışa imza atmaya hazırlanıyor. Peak Games, 2017 yılında Okey ve kart oyunlarının yer aldığı bölümünü 100 milyon dolara ABD’li oyun devi Zynga’ya satmıştı. Şimdi yeni bir satış için daha son aşamaya gelindi.

Bu kez Peak Games’in elindeki Toy Blast ve Toon Blast’ı yine Zynga’ya ‘milyar dolarlık’ bir değerlemeyle satacağı öğrenildi.

Neden ‘unicorn’?

Peak Games böylece Türkiye’den ilk ‘unicorn’u da çıkarmış olacak. Unicorn, yani tek boynuzlu at, İngilizce iş jargonunda 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan girişim anlamına geliyor.

Türkiye’den bugüne kadar henüz böyle bir girişim çıkmadı. Satış gerçekleşirse ilki Peak Games olacak. Türkiye’de bugüne kadar en büyük çıkışa 728 milyon dolarlık satışla Trendyol imza atmıştı.

Önce Okey’i sattı

Peak adını kullanmaya başlayan Peak Games, 2010 yılında Sidar Şahin tarafından İstanbul’da kuruldu. Firmaya daha sonra Rina Onur Şirinoğlu ve Hakan Baş dahil oldu.

Hakan Baş kısa süre sonra ayrıldı. Firma, Avrupa merkezli iki büyük girişim sermayesi şirketi olan Hummingbird Ventures ve Earlybird Venture Capital’den yatırım aldı. Şirketin kurucusu Sidar Şahin’in Peak’te yüzde 21’lik payı var. Firma kısa sürede Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da önemli oyun firmalarından biri haline geldi.

8 Kasım 2017’de Spades Plus, Gin Rummy Plus ve 101 Okey Plus gibi oyunları geliştiren stüdyosunu Zynga’ya 100 milyon dolara satarak adından söz ettirdi. Bu satışın ardından firmanın elinde Toy Blast ve Toon Blast oyunları kaldı.

ABD’de ilk 5’te

Öğrenilen bilgilere göre, Zynga ilk satış işlemi sırasında bu oyunları da almaya çalıştı ancak sadece Okey ve kart oyunları bölümünü alabildi. Geçen süreç içerisinde de bu oyunların satışıyla ilgili görüşmeler yapıldı. Bu süreçte bu yıl son aşamaya gelindi ve imzalar atılmak üzere.

100 milyon dolarlık satışın ardından Peak, İstanbul merkezli bağımsız bir mobil oyun firması olarak yoluna devam etti. Toy Blast ve Toon Blast’la dünya pazarlarına odaklandı. Gelirlerin yüzde 99’u yurtdışından geliyor. Bu oyunlar, ABD’nin en çok oynanan ilk 5 oyunu arasında yer almayı başarıyor. Firma asıl gelirini de bu oyunlardan kazanıyor.

2 oyundan ayda tam 40 milyon $ geliri var

Toy Blast 2015, Toon Blast ise 2017 yılında geliştirildi. Bulmaca oyunu olan Toy Blast, dünyanın bu alandaki en popüler oyunu haline geldi. 200 milyon kişi tarafından indirilerek bütün dünyada oynanma rekorları kırıyor. Aynı renkteki küpleri eşleştirip patlatılarak oynanan oyunda, 3.500 bulmaca var.

Her gün milyonlarca insan tarafından oynanıyor. Pek çok dil seçeneği de bulunuyor. Toon Blast ise, yine bir küp patlatma oyunu. Kedi Cooper, Kurt Wally, Ayı Bruno karakterleri var. Pek çok seviyesi bulunan oyun bulmaca oyunlarına farklı bir bakış getirdi. Daha ilk yılında 100 milyon kullanıcıya ulaştı. iOS platformunda ABD’de en çok oynanan ilk 5 oyun arasına girmeyi başardı. Firmanın iki oyundan aylık geliri 40 milyon doları buluyor.

Karantinada oyun patladı

Koronavirüs sürecinin kazanan sektörlerinden biri ‘oyun’ oldu. Evlerde kalış süresinin artmasıyla dijital oyunda oynanma rekorları kırıldı. Mobil, PC ve konsol oyunlarında oynanma oranları yüzde 40 arttı. Oyun geliştirici firmaların hem gelirleri, hem de değerleri arttı.

ABD’li oyuncu Türklerin peşinde

Zynga, ABD’li bir dijital oyun devi. Bünyesinde Farmville, CSR Racing, Empires & Puzzles, Merge Dragons gibi yüzlerce oyun bulunuyor. Bugüne kadar milyarlarca insan oyunlarını oynadı. 2007 yılında kuruldu. Oyunları 150 ülkede oynanıyor. Şirket merkezi San Francisco’da. Facebook oyunlarıyla adından söz ettirdi. Zynga, Türk oyun firmalarına ilgisiyle tanınıyor. Diğer Türk oyun firması Gram Games’i de 250 milyon dolara satın almıştı.