Ahu Aysal'ın oteli icradan satışa çıkacak!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un yazısı:

Ahu Aysal Kerimoğlu, 2006 yılında açtığı, dünyaca ünlü isimleri ağırladığı ve yaşadığı oteli Les Ottomans'ı; kredi alabilmesi için işleri kötü giden eski eşi Ünal Aysal'a devretmişti. Ancak işler, Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal için iyi gitmedi ve alacaklı banka 440 milyon lira muhammen bedelle otelin icradan satışını istedi. Satışa kısa bir süre kala Ünal Aysal, Aralık ayında konkordato istemiş, otel yönetimine kayyum atanmıştı. Ahu Aysal da, 2006 yılından beri yaşadığı evinden taşınmak zorunda kalmıştı.

55 MİLYON DOLAR HARCAMIŞTI

Ancak öğrendim ki, konkordato ilan etmek de Ünal Aysal'ı kurtaramamış! Aralık ayından bu yana otelin defterlerini inceleyen yetkililer, otelin kazancının borçlarını karşılayamayacağına karar vermiş. Bu yüzden, Ahu Aysal'ın 2006 yılında 55 milyon dolar harcayarak açtığı Hotel Les Ottomans icradan satılacak. Böylece Aralık ayında geri dönmek ümidiyle Baltalimanı'ndaki evine taşınan Ahu Aysal için, Hotel Les Ottomans defteri kapandı. O dönem konuştuğum Ahu Hanım, "Hangi kadın benim yaptığımı yapar bilmem ama bugün olsa yine hiç düşünmeden oteli Ünal'a verirdim" demişti. Şimdi ne düşünüyor bilmiyorum ama saray yavrusu gibi otelini kaybettiği için çok üzülmüştür herhalde.