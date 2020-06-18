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    HaberlerEkonomi Haberleri 'Almanya 390 milyar euroluk üretim kaybı yaşayacak' öngörüsü
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    18.06.2020 - 13:32 | | AA

    'Almanya 390 milyar euroluk üretim kaybı yaşayacak' öngörüsü

    Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Alman ekonomisinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin üretim kaybının 2020 ve 2021’de 390 milyar euro olacağını duyurdu.

    'Almanya 390 milyar euroluk üretim kaybı yaşayacak' öngörüsü

    IfW, Kovid-19 sonrası Almanya ekonomisine ilişkin yaz dönemi büyüme tahminleri raporunu açıkladı.

    Enstitü, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) küçülme tahminini bu yıl yüzde 6,8 olarak açıklarken, 2021 büyüme beklentisini yüzde 6,3 olarak öngördü.

    Raporda, Alman hükümetinin ekonomik teşvik paketinin Kovid-19 krizinde resmi önemli ölçüde göremediği belirtilerek, paketin ekonomik krizin temeline odaklanmadığı kaydedildi.

    İkinci çeyrekte GSYH’nin muhtemelen yüzde 12 oranında daralacağına yer verilen raporda, krizin en kötüsünün geride kaldığı fakat üretimdeki toparlanmanın düşüşten daha uzun süreceğine işaret edildi.

    Almanya’da istihdam edilen kişi sayısının bu yıl 45,2 milyondan 44,5 milyona düşmesinin beklendiği raporda, ülkenin ihracatının bu yıl yüzde 12,5 düştükten sonra gelecek yıl yüzde 8,7 artacağı tahminine yer verildi.

    IfW’nin raporunda, Kovid-19’un sebep olduğu krizin Alman ekonomisinde 2020 ve 2021’de 390 milyar euroluk üretim kaybına neden olacağı tahmini yapıldı.

    Raporda, Almanya’nın cari fazlasının bu yıl ve 2021’de yüzde 7’den yüzde 5’e gerileyeceği hatırlatılırken, şirketlerin ekipman ve yazılım yatırımlarının bu yıl yüzde 22 düşeceği tahmininde bulunuldu.

    Bütçe açığının bu GSYH’nin yüzde 6’sına veya 192 milyar euroya yükseleceği öngörülen raporda, bu açığın gelecek yıl yüzde 3’e veya 111 milyar euroya gerileceği de hatırlatıldı.

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